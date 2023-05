Přijde Znojmo o rudoarmějce? Nový boj Eduarda Stehlíka

20. 5. 2023

Předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík se dnes vyslovil pro odstranění pomníků osvobození věnovaných Rudé armádě z desítek českých měst. Podle jeho mínění je může zneužít Ruská federace jako symboly svého vlivu. Jako konkrétní případ pomníku, který by se měl odstranit, uvedl památník rudoarmějce ve Znojmě. Podle Eduarda Stehlíka: „Rudoarmějec uprostřed Znojma je pro mě trošku zvláštní relikt, obzvlášť když se na osvobozování toho města podíleli i vojáci Rumunské armády,“ píše Radomír Silber.





Eduard Stehlík v pořadu Spotlight na Aktuálně.cz moderátorce Lindě Bartošové v obsáhlejším rozhovoru na její otázku: "Takže takové symboly by podle vás měly být, jednoznačně měly jít k zemi? Jste řekl na rovinu?," odpověděl: "Ano. A prakticky, když se podíváme na Pobaltí a podíváme se na Polsko, tak tam už k tomu fakticky přistoupili." Na dotaz moderátorky Bartošové: "Proč to u nás tak trvá?", Stehlík odpovídá: "Jsme opatrní. Když bych to řekl hodně slušně".





Eduard Stehlík také moderátorce zmínil, že v době sporu s ruskou stranou o odstranění pomníku maršála I.S. Koněva na Praze 6: "já jsem byl ředitel odboru pro válečné veterány" (Ministerstva obrany) a že v té době působil také "jako poradce tehdejšího starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře", který nakonec 3. dubna 2020 dal v období nouzového stavu v době koronavirové pandemie památník věnovaný Koněvovi odstranit. Aféra kolem odstranění pomníku maršála Koněva ale podle Eduarda Stehlíka: "byla dobrá hybridní operace Ruské federace proti České republice". Stehlík v té souvislosti mimo jiné zmínil, že "začaly na ten pomník systematické vandalské útoky, polévání barvou, ale nikdo nikdy ty pachatele neodhalil".





Město Znojmo a jeho nejbližší okolí bylo osvobozeno silami 2. ukrajinského frontu Rudé armády 8. května 1945. Dne 8. května se průzkum 105. gardové střelecké divize (9. gardové armády) objevil na Loucké ulici. Ve tři hodiny odpoledne pronikla kolona 7. gardové armády do Přímětic a u osady Kasárna přetla státní silnici Znojmo – Jihlava. Před čtvrtou hodinou odpoledne pronikl čelný průzkum 27. gardové tankové brigády s 2. tankovým plukem rumunské královské armády do města. Při osvobozování Znojma zahynulo 31 sovětských vojáků.







Zdroj: SCHILDBERGER, Vlastimil. Osvobození jižní Moravy v roce 1945. Vydání 1. [Vyškov]: Ruské kulturně-osvětové sdružení na Moravě, 2016. 232 stran. ISBN 978-80-87859-02-5.







Proti pomníku maršála Koněva na Praze 6 argumentoval Eduard Stehlík už v květnu 2018 pro Českou televizi, že „Koněvův pomník není pomník vojáků Rudé armády.“ (10. 5. 2018 https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2474422-o-pomniky-rudoarmejcu-se-cesko-stara-dokonale-ujistuje-historik-stehlik-konevova ) Lze očekávat, že dnešní představa Eduarda Stehlíka o potřebě odstranění pomníku rudoarmějce z centra Znojma a dalších podobných pomníků z desítek dalších českých a moravských měst a obcí tedy znamená jeho osobní posun k radikalizaci a že jak s ohledem na funkce, které zastává, tak i na obsah toho, co prosazuje, může vzbudit mnoho kontroverzí a ostrých sporů ve veřejnosti i mezi historiky.Pomník rudoarmějce byl postaven na místě, kde došlo k prvnímu historickému setkání představitelů města Znojma s Rudou armádou 8. 5. 1945 a odhalen byl 2. 11. 1952. ( https://sochyamesta.cz/zaznam/19730