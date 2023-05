Hlavní podezřelý z vraždy Jána Kuciaka, slovenského investigativního novináře, byl opět osvobozen

19. 5. 2023 / Albín Sybera

Marián Kočner byl již v roce 2020 shledán údajně nevinným z vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, ale Nejvyšší soud nařídil, aby byl případ v roce 2021 znovu otevřen.



Marián Kočner, slovenský gangster obviněný z objednání vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v roce 2018, byl 19. května 2023 opět zproštěn obžaloby, což je těžká rána pro vládní protikorupční tažení.



Rodiče Kuciaka a Kušnírové opouštěli po Kocnerově osvobozujícím rozsudku soudní síň v slzách.



Kočner byl zproštěn viny již v roce 2020, ale Nejvyšší soud nařídil, aby byl případ znovu otevřen v roce 2021.



Rozsudek v obnoveném procesu u Specializovaného trestního soudu v Pezinku přijali s velkým zklamáním také novináři, z nichž mnozí byli Kuciakovými blízkými spolupracovníky předtím, než ho v jeho domě zastřelil placený vrah.



"Nevím, jestli soud potřebuje notářské ověření, že si Marian Kočner vraždu objednal, nebo video přímo z aktu vraždy," citovala slovenská veřejnoprávní televize RTVS investigativního novináře Marka Vagoviče.



Na zproštění viny Kočnera z objednání vraždy Jána Kuciaka a z přípravy vraždy státních zástupců Maroše Žilinky a Petera Šufliarského a Daniela Lipšice se shodli pouze dva ze tří soudců.



Všichni tři soudci se však shodli na odsouzení jeho přítelkyně Aleny Zsuzsové, která vraždy zařídila. Byla rovněž uznána vinnou ze zosnování vraždy Zilinky a Sufliarského. Její komplic Dušan Kračina byl za zosnování vraždy Zilinky odsouzen na 8 let. Další podezřelý Darko Dragič byl zproštěn obžaloby ze zosnování vraždy Lipsiče.



Zsuzsová dostala 25 let vězení a bylo jí nařízeno odškodnit rodiny zavražděného páru 160 000 eur.



Stát a Zsuzsová se proti rozsudkům odvolají k Nejvyššímu soudu. Kocner i Zsuzsová si již odpykávají dlouhé tresty za jiné trestné činy, za které byli odsouzeni po zhroucení systému právní ochrany, který si vybudovali z podplacených soudců, státních zástupců a policistů. Kocner si odpykává 19 let v kauze podvodů v Markíze. Zsuzsová si odpykává 21 let za objednávku vraždy starosty Hurbanova László Basternáka.



Státní zástupci ve svých závěrečných řečech označili Kočnera za mimořádně nebezpečného člověka, který postrádá jakoukoli lítost. "Společnost nebude chráněna" před Kočnerem v případě, že se "někdy ocitne na svobodě", řekl během slyšení Daniel Mikuláš, státní zástupce Úřadu speciální prokuratury (USP).



Kočner byl obviněn z organizace vraždy Jána Kuciaka, aby ho potrestal za vyšetřování jeho korupčních obchodních transakcí. Byl také obviněn z toho, že se snažil zorganizovat vraždu státních zástupců, kteří Kočnera údajně ohrožovali.



Rozsudek je považován za velkou ránu pro protikorupční úsilí Slovenska.



"Část slovenské společnosti vnímá tento proces jako symbol porážky lidí, kteří se díky uchvácení státní moci na všech úrovních cítili nedotknutelní," uvedla pro oceňovaná investigativní novinářka Eva Mihočková.



Podle Mihočkové je "paradoxní", že Zsuzsová byla odsouzena a Kočner osvobozen, neboť Zsuzsová jednala "v podřízeném postavení vůči Kočnerovi" a "neměla motivaci nechat mladého novináře zastřelit" bez "Kočnerova příkazu".



Mihočková vysvětlila, že soud nenašel dostatek důkazů pro odsouzení Kočnera, "přestože již odsouzený prostředník Zoltán Andruško v předchozím procesu označil Zsuzsovou i Kočnera" za objednavatele vraždy.



Rozsudky přicházejí v době, kdy Fico a jeho strana Smer-SD opět vedou v průzkumech před předčasnými volbami, které se uskuteční 30. září. Fico přešel na otevřeně prokremelské pozice a těží z energetické krize a krize životních nákladů v kombinaci s obecnou nespokojeností s politickými otřesy, které vyvrcholily pádem pravicového kabinetu Eduarda Hegera na konci roku 2022.





"Zklamání z politických změn, války na Ukrajině a vulgarizace slovenské politiky zastínily odkaz Jána Kuciaka a ztratily mobilizační sílu vůči slovenským voličům," uvedla Mihočková.







Článek původně vyšel anglicky na serveru bneIntelliNews ZDE

