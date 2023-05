Kteří činitelé České republiky jsou nyní přímo zodpovědni za nebezpečný stav tisíců kilometrů vysokonapěťového vedení v ČR

23. 5. 2023

Elektroinženýr Oldřich Maděra, odborník na elektrické vedení vysokého napětí, zdokladoval, že tisíce kilometrů vedení vysokého napětí v ČR porušují nejméně čtyři technické normy Evropské unie a jsou potenciálně životně nebezpečné. České soudy to ignorovaly a odsoudily ho za tuto dokumentaci k mnohamilionovému odškodnému. Třiceti ministrům a dalším vysokým činitelům české vlády poslal ing. Maděra tento dopis. Nebudou-li reagovat do 20. května 2023, další kroky budou proti těmto technickým závadám podniknuty prostřednictvím Evropské unie.



Dokumentace pana Maděry k tomuto závažnému problému je ZDE.

Oldřich Maděra dále konstatuje:





Tato listina je opatřena mými autorizačními razítky. Tím se z ní stala veřejná listina. Každý z těch 30 potentátů nyní riskuje jednu věc. Pokud zítra spadne jakékoliv vedení, tak on byl osobou ve funkci, která byla upozorněna a poučena odborníkem a v případě jakéhokoliv soudu proti němu je toto důkaz, který se nemusí před soudem provádět, podobně jako pas, OP, rodný list atd. Soud ho prostě bere jako fakt. Myslím si, že to sice možná napřed vyvolalo úsměv na jejich tvářích, ale po poradě s právníkem se již tak smát nebudou.





Ten stav je drsný. To skutečně nesnese odkladu a musí se to začít ihned opravovat. To je stejná situace, jako by měli tak pět tisíc prasklých paneláků. Je to stavba. Není možné, aby stavby padaly. Statik, který to pro nás navrhl, Ing. Chalabala, postavil desítky komínů, vysílačů, stožárů osvětlení na stadionech, stožárů pro mobilní sítě a žádný mu zatím nespadl. Tak proč padají pořád stožáry jako hrušky? No protože jsou špatně staticky založeny. O tom to celé je.





Možná proto rozdělí ČEZ a prodají ČEZ Distribuci, aby se toho ČEZ zbavil.





Myslím si, že veřejnost by měla znát další důležité detaily, píše Oldřich Maděra.







V tomto sporu jsme se 12 let soudili se státem většinově vlastněnou společností ČEZ Distribuce, a.s.

JUDr. Michal Krenk, PhD.



JUDr. Monika Vacková



JUDr. PhDr. Filip Havrda

Petr Pavel, Prezident ČR



Petr Fiala, Předseda vlády ČR (ODS)

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra ČR (STAN)



Marian Jurečka, místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí (KDU-ČSL)



Ivan Bartoš, místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj (Piráti)



Vlastimil Válek, místopředseda vlády vlády ČR a ministr zdravotnictví (TOP 09)

Zbyněk Stanjura, ministr financí vlády ČR (ODS)



Pavel Blažek, minist spravedlnosti vlády ČR (ODS)



Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí vlády ČR (Piráti)



Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu vlády ČR (nestr. za STAN)



Zdeněk Nekula, ministr zemědělství vlády ČR (KDU-ČSL)



Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti vlády ČR (STAN)



Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády ČR (nestr. za Piráty)

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu (TOP 09)



Róbert Teleky, PSP, předseda podvýboru pro energetiku (KDU-ČSL)

Václav Král, PSP, člen podvýboru pro energetiku (ODS)



Roman Kubíček, PSP, člen podvýboru pro energetiku (Ano 2011)



Jaroslav Foldyna, PSP, člen podvýboru pro energetiku (SPD)

Martin Kolovratník, PSP, člen podvýboru pro energetiku (Ano 2011)



Jakub Michálek, PSP, místopředseda ústavně-právního výboru, člen podvýboru pro justici (Piráti)

Miloš Vystrčil, Předseda Senátu PSP (ODS)



Hana Žáková, Senát PSP, podvýbor pro energetiku, předsedkyně (STAN)

Jiří Čunek, Senát PSP, člen podvýboru pro energetiku (KDUČSL)

Jiří Dušek, Senát PSP, člen podvýboru pro energetiku (ČSSD,ODS,Vas, FaktB)



Marek Hilšer, Senát PSP, člen podvýboru pro energetiku

Lukáš Wagenknecht, Senát PSP, člen podvýboru pro energetiku

