Protiputinovští partyzáni tvrdí, že ovládli ruskou vesnici blízko ukrajinských hranic

23. 5. 2023

čas čtení 5 minut

Výbuchy v kancelářích ruské tajné policie FSB v Belgorodu Russian telegram is reporting explosions in the Belgorod FSB office. pic.twitter.com/mlYjdra6Ij — ✙🍉 Constantine 🍉✙ (@Teoyaomiquu) May 22, 2023

Ruští partyzáni z Legie Svoboda Ruska sdělují, že podnikli přeshraniční nájezd



Podél ruských hranic s Ukrajinou vypukly boje poté, co ruské partyzánské jednotky zahájily přeshraniční nájezd a prohlásily, že poprvé za celou válku obsadily pohraniční vesnici.



Legie Svoboda Ruska, která se označuje za protikremelskou domobranu usilující o osvobození Ruska od Vladimira Putina, prohlásila, že překročila hranici a obsadila osadu Kozinka, přičemž vyslala jednotky do města Grajvoron v ruské Belgorodské oblasti. Výbuchy v kancelářích ruské tajné policie FSB v BelgoroduPodél ruských hranic s Ukrajinou vypukly boje poté, co ruské partyzánské jednotky zahájily přeshraniční nájezd a prohlásily, že poprvé za celou válku obsadily pohraniční vesnici.Legie Svoboda Ruska, která se označuje za protikremelskou domobranu usilující o osvobození Ruska od Vladimira Putina, prohlásila, že překročila hranici a obsadila osadu Kozinka, přičemž vyslala jednotky do města Grajvoron v ruské Belgorodské oblasti.





Zatím není jasné, kolik lidí bylo v bojích, které pokračovaly až do večera, zraněno. Záběry z náletu, údajně z pohraničního kontrolního stanoviště v Grajvoronu, ukázaly oběti, včetně videa ruského důstojníka ležícího tváří v tvář v kaluži krve vedle ruských pasů a dalších dokumentů rozházených po podlaze. Na videozáznamu bylo rovněž vidět obrněná vozidla, která jako by stanoviště objížděla.



Rostoucí chaos v Belgorodské oblasti, kde místní úřady v pondělí večer vyhlásily "protiteroristický režim", byl vzácným případem, kdy se ruské vesnice ocitly tváří v tvář konfliktu, který armáda země rozpoutala na celé Ukrajině. Ruské i ukrajinské úřady potvrdily boje na hranicích.



Případné zabírání území nebylo novináři na místě nezávisle potvrzeno. Další protikremelská milice, Ruský dobrovolnický sbor, který vede významný ruský nacionalista, rovněž uvedl, že se nájezdu zúčastnil. Není známo, že by se Legie Svoboda Ruska účastnila během války nějakých větších bojů.



"Jsme stejní Rusové jako vy," uvádí se v prohlášení, které Legie Svobody Ruska zveřejnila na sociálních sítích. "Lišíme se pouze tím, že jsme už nechtěli ospravedlňovat jednání zločinců u moci a chopili jsme se zbraní, abychom bránili naši i vaši svobodu. Dnes však nastal čas, aby každý převzal odpovědnost za svou budoucnost. Je čas skoncovat s diktaturou Kremlu."



Video zveřejněné na sociálních sítích ukázalo ruský vrtulník Mi-8, který nad Kozinkou odpaluje světlice, a videa kouře stoupajícího z osady, na nichž byly jasně slyšet zvuky nouzových sirén. Na záběrech byly zachyceny stovky automobilů, které evakuovaly oblast. "Děje se něco děsivého," řekla jedna žena natáčející z okna, jak vrtulník nad Kozinkou shazuje světlice určené k odklonění raket země-vzduch.



Gubernátor Belgorodské oblasti v pondělí potvrdil útok a napsal, že "sabotážní a průzkumná skupina ozbrojených sil Ukrajiny vstoupila na území Grajvoronského okresu. Ozbrojené síly Ruské federace spolu s pohraniční službou, Rosgvardií a FSB přijímají nezbytná opatření k likvidaci nepřítele."



Kreml uvedl, že Putin byl o přeshraničním vpádu informován, a dodal, že Moskva se domnívá, že cílem útoku bylo "odvést pozornost" od Bachmutu, ukrajinského města, kde Rusko utužuje své pozice.



Ukrajina odmítla, že by měla jakékoliv spojení s ruskými partyzánskými bojovníky s tím, že jednají nezávisle a nepodléhají ukrajinské vojenské kontrole.



"Ano, dnes ruský dobrovolnický sbor a legie Svoboda Ruska, které se skládají z občanů Ruské federace, zahájily operaci s cílem osvobodit tato území Bělgorodské oblasti od takzvaného Putinova režimu a zatlačit nepřítele, aby se vytvořila určitá bezpečnostní zóna na ochranu ukrajinského civilního obyvatelstva," řekl ukrajinským médiím Andrij Jusov, mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky.



Poradce ukrajinského prezidenta napsal, že Kyjev nemá s útoky nic společného, ale pak je jízlivě přirovnal k tomu, že Rusko v minulosti využívalo k boji na Ukrajině zástupné síly. "Jak víte, tanky se prodávají v každém ruském vojenském obchodě a podzemní partyzánské skupiny jsou složeny z ruských občanů," napsal poradce Mychajlo Podoljak.



USA a další západní mocnosti dodaly Ukrajině zbraně s výhradou, že nebudou použity k úderům na cíle uvnitř Ruska. Ukrajina popřela jakoukoli spojitost s dřívějšími útoky na ruské území, včetně úderů, které zasáhly ruská letiště, energetickou infrastrukturu, a útok dronu na Kreml na začátku tohoto měsíce.



Není jasné, zda je nálet součástí trvalé vojenské strategie, nebo má sloužit jako úder k odvrácení pozornosti, neboť přetrvává očekávání, že Ukrajina se chystá zahájit letní protiofenzívu s cílem znovu získat území okupované Ruskem.



Střety podél hranice v Belgorodské a Brjanské oblasti však sílí. Začátkem tohoto měsíce byla sestřelena čtyři ruská vojenská letadla, včetně dvou stíhaček a dvou vrtulníků, což byla jedna z nejhorších jednodenních ztrát v této válce.





V březnu se vůdce krajně pravicové domobrany Denis Nikitin, který se narodil v Moskvě, přihlásil k nájezdu na město v Brjansku.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0