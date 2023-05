Další česká bouře ve sklenici vody. Ivanu Bartošovi se pěkně podařilo zdiskreditovat piráty

22. 5. 2023 / Jan Čulík

Zatímco se po světě dějí věci, v Česku vládne antikomunismus a řeší se opakované bouře ve sklenici vody.





Pozoruhodné, Ivan Bartoš vydal na Twitteru komentář podlézavý vůči ODS. Má zjevně nutkavý pocit, že musí přisluhovat obsesivnímu českému profesionálnímu antikomunismu, 34 let po kolapsu komunistického režimu (který zjevně už skoro nikdo nepamatuje). Přesto se proti němu pořád povinně zuří, jako by stále Českou republiku ohrožoval. Všechno ostatní jde stranou.







Povinnou úlitbou zkritizoval kolegyni, která si dovolila zajít na antikapitalistický seminář :)







Bartoš samozřejmě nemá pravdu, že "komunismus a fašismus jsou stejně zhoubné ideologie":







"Celkově lze říci, že v hranicích Československa byl nacistický režim sedmdesátkrát až stokrát vražednější než režim komunistický za pětinu času. Znamená to snad popírání existence komunistických represí, včetně těch krvavých? Neznamená." ZDE.





Působí to jako nepříliš promyšlená úlitba, aby se zalíbil ODS.







Neustále mě překvapuje posedlost komunismem v České republice, režimem, který neexistuje už 34 let.







Reakce, včetně reakce od kritizované:







Samozřejmě, Socialistická solidarita je poněkud naivní spolek a jeho tvrzení, že Putin je pro ně "stejný nepřítel jako Biden", je tedy opravdu tupé a nepřijatelné:













Mě ale nejvíc pobavilo ohromení a zuřivý nesouhlas kovaných antikomunistů, když jsem poukázal na to, že husákovský normalizační režim sedmdesátých a osmdesátých let byl ultrapravicový. Kde to žijí, že to netuší? Co se to učí v českých školách? :)))





Mě opravdu fascinuje, jak ti lidi žijí v izolované bublině své ideologie a když je někdo upozorní na informaci, kterou v životě neslyšeli, jak to nedokážou zkousnout... Dobré, co...



