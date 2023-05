Ukončete spolupráci s EPH, ničí klima i demokracii

Kontakt:

Radek Kubala, Re-set: platform for socio-ecological transformation

radek.kubala@re-set.cz

Citace: [1] https://re-set.cz/download/2022/Fosilni%CC%81%20hyenaEN2.pdf [2] https://www.fern.org/fr/publications-insight/a-carbon-bomb-in-the-heart-of-europe-2552 [3] Climate protest at Wismar Pellets: Wood is too valuable to burn! | Robin Wood Re-set report about EPH: English: https://re-set.cz/download/2022/Fosilni%CC%81%20hyenaEN2.pdf French: https://re-set.cz/download/2022/Fosilni%CC%81%20hyena%20fr.pdf