Britský premiér usiluje o zpřísnění předpisů pro umělou inteligenci v obavách z existenčního rizika

27. 5. 2023

čas čtení 3 minuty





Premiér Rishi Sunak tlačí na spojence, aby vypracovali dohodu, která by vedla k vzniku globálního regulátora





Rishi Sunak se snaží aktualizovat přístup k regulaci umělé inteligence uprostřed varování, že toto odvětví představuje existenční riziko pro lidstvo, pokud státy radikálně nezmění způsob, jakým umožňují rozvoj této technologie.



Sunak tlačí na spojence, aby formulovali mezinárodní dohodu o tom, jak rozvíjet schopnosti AI, což by mohlo vést i k vytvoření nového globálního regulačního orgánu. Konzervativní a labourističtí poslanci mezitím vyzývají premiéra, aby schválil samostatný návrh zákona, který by mohl vytvořit první britský dozorčí orgán zaměřený na AI.



Mluvčí Downing Street k tomu uvedl: "Výchozím bodem je pro nás bezpečnost a zajištění toho, aby veřejnost měla důvěru v to, jak je umělá inteligence využívána v její prospěch. Každý si je dobře vědom potenciálních přínosů a rizik AI. Některé z těchto technologií se vyvíjejí tak rychle, že nevíme, co to způsobuje."



V posledních měsícíchpokroky v automatickém chatovacím nástroji ChatGPT a varování Geoffreyho Hintona, "otce umělé inteligence", že tato technologie představuje pro lidstvo existenční riziko, přiměly britskou vládu ke změně přístupu.



Podle odborníků bude brzy možné, aby firmy tuto technologii využívaly k rozhodování o tom, koho zaměstnat a propustit, aby ji policie používala k odhalování podezřelých osob a vlády k manipulaci s volbami.



Minulý týden se Sunak setkal se čtyřmi nejvyššími světovými manažery v oboru umělé inteligence, včetně Sundara Pichaie, šéfa společnosti Google, a Sama Altmana, šéfa mateřské společnosti ChatGPT OpenAI. Po schůzce, které se zúčastnil i Altman, Downing Street poprvé přiznala "existenční rizika", kterým nyní čelí.



V pondělí se britští představitelé připojí ke svým kolegům z ostatních členských zemí G7, a budou jednat o důsledcích umělé inteligence pro ochranu duševního vlastnictví a dezinformace.



"V tónu vlády v této otázce došlo k výraznému posunu," uvedla Megan Stagmanová, zástupkyně ředitele vládní poradenské společnosti Global Counsel.



Někteří poslanci nyní prosazují, aby byl v Dolní sněmovně schválen zákon o umělé inteligenci, který by mohl stanovit určité podmínky pro společnosti, které chtějí tuto technologii ve Spojeném království vyvíjet. Někteří chtějí, aby byl vytvořen regulační orgán zaměřený na umělou inteligenci.





David Davis, poslanec za stranu Toryů a bývalý ministr vlády, uvedl: "Celá otázka odpovědnosti a ručení musí být velmi úzce vymezena. Řekněme, že vás propustím z práce na základě doporučení AI, jsem stále za to odpovědný?





Dodal: "Potřebujeme zákon o umělé inteligenci. Problém, kdo by ji měl regulovat, je ošemetný, ale nemyslím si, že to můžete přenechat regulátorům jiných odvětví."





Labourista Darren Jones, který předsedá výboru pro obchod, tento týden napsal Sunakovi dopis, v němž ho vyzval, aby prosazoval Spojené království jako možné sídlo mezinárodní agentury pro umělou inteligenci po vzoru Mezinárodní agentury pro atomovou energii.Podrobnosti v angličtině ZDE