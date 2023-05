Obrazy s hádankou

30. 5. 2023 / Soňa Svobodová

Kaktus

Je velmi mnoho obrazů ale těch, které vás přímo vybídnou k zamyšlení nad tím rozkrýt tajenku, co autor na daný obraz namaloval jako první, druhé, třetí a současně jaký tvůrčí krok předcházel jakému, tak těch je pomálu. A právě takové jsou obrazy mladé české výtvarnice a malířky, absolventky pražské Akademie výtvarných umění, kde studovala pod vedením Jiřího Sopka a později Roberta Šalandy. Mgr. Eva Hérová. Paní Evo, jste autorkou obrazů s hádankou, co vás přimělo k tvorbě takto zaměřených maleb?

Důvody jsou dva: Prvním je nuda a pocit nevolnosti při tom, když posloucháte jen to, co sami říkáte.

Druhým je možnost i pro mě, jako autora si o díle myslet (téměř, každý máme jinou sadu zážitků a zkušeností, z nichž čerpáme, zároveň také zobrazované náměty nemohou být bezbřeze neztotožnitelné) COKOLI. A myšlením si tohoto COKOLI pro mě mohou existovat dva, i více zcela relevantní pohledy na daný obraz. Tyto pohledy si mohou protiřečit, mohou se doplňovat nebo rozvíjet, ale právě jejich mnohost pro mě vytváří tu celistvost.

Průřez krajinou. Vodopád



Mezi vaše známá díla patří Such a Nice Day for Armageddon, Schody, Molo, Vinice, Tráva na vodě, Příroda vrací úder, Něco na vodě, Okno III. Variabilo I. A všechny mají společného jmenovatele přírodu, což svědčí o tom, že ona je tou vaší nevyčerpatelnou inspirační studnicí, že?

Příroda a lidské společenství, ano. Ale pracovat s náměty, s přírodou je pro mě i pomůckou, jak mluvit o člověku nepřímo a jak nemluvit, tak emotivně. Navíc tvarosloví přírody je nesmírně bohaté.

Ale kromě toho, se ve své tvorbě také řídíte svou intuicí, což svědčí o vaší velké citlivosti?

Touto otázkou mě dostáváte tak trochu do úzkých...(smích). Možná máte pravdu, že intuice do jisté míry vypovídá o citlivosti autorů. Já beru intuici spíš jako prostředek komunikace s plátnem, při němž se „na stůl“ může dostat i nějaký další obsah, který nebyl zpočátku plánován. Je to proces, kde se formuluje ona hádanka, když se zadaří.



Pilulky

Vaše obrazy tvoříte technikou akryl a sprej na plátně. Čím si vás právě tato technika získala?

Akryl i spreje jdou bezpečně kombinovat. Hlavním důvodem ale je možnost v relativně krátké době moci udělat, prokombinovat více vrstev malby. Taky s nimi jde vytvořit stylový kontrast. Nejde jen o kombinaci měkkých a tvrdých tvarů – na fotce obrazu možná rozdíl nepoznáte, ta je komprimovaná, ale naživo je ta kombinace poznat.

Důležitou je pro mě i technika monotypu. Je to taková grafiko-malba, kde musím pracovat dost rychle, aby malba nezaschla a bylo vůbec CO obtisknout.









Mrakodrap (Nádrž)



Zúčastňujete se jak sólových, tak i skupinových výstav. Jak hodně obohacující jsou pro vás tyto skupinové výstavy?

Je to další možná komunikace mých pláten s něčím/někým dalším. Vytváří se tam další obsahová vrstva. Samozřejmě, že ne vždy si toto setkání „promluv“ dvou autorů musí sednout, je ale vždycky zajímavé sledovat ten dialog. Je to jako normální setkání člověka s člověkem.

Česká krajina

S vašimi obrazy se dá také manipulovat, takže si je člověk může natočit, tak jak se mu zrovna líbí, což nahrává rozvoji fantazie, nemýlím se?

S některými, ano. Dost často byly koncipovány jako „sada“ více pláten, které dohromady tvoří větší celek. Říkám jim pracovně „variabilia“.

Na jakém zajímavém díle pracujete v současné době?

Pracuji většinou na více plátnech ve stejném časovém období. Momentálně zkouším různé podklady, které by mohly nahradit práci na plátně, a pokouším se najít novou cestu při práci s monotypem.

Děkuji za rozhovor.







