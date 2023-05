Čínský sen ruského národa

29. 5. 2023

Jádrem podpory a ospravedlňování války jsou různé myšlenky (nebo mýty) o mezinárodních vztazích, ekonomice a politice. Když mluvíme o příčinách a důsledcích války na Ukrajině, respondenti se uchylují k různým konceptům a obrazům, aby vysvětlili, co se děje. Čína – nebo spíše obraz Číny – hraje důležitou roli v představivosti Rusů, kteří vyjadřují podporu nebo toleranci vůči válce, píše Alja Denisenko.

Obraz Číny, kterou Kreml propagoval jako zemi, jež je silná právě proto, že je autoritativní a jedná s vnějším světem z pozice síly, pomáhá zaplnit ideologické vakuum, které Putinův režim ponechal nevyplněné, a pomáhá vytvářet podporu pro svou válku na Ukrajině i represe doma.

Mnoho Rusů nyní vidí budoucnost své vlastní země podobně jako režim v Číně - jako izolované, nezávislé a ekonomicky úspěšné země, která si může diktovat podmínky z pozice síly.

Tento obraz Číny nejen že zaplňuje ideologickou prázdnotu ohledně vize budoucnosti, ale také legitimizuje a ospravedlňuje válku na Ukrajině a stále represivnější politiku Kremlu doma. Ostatně, pokud se takto Čína chovala při svém vzestupu k moci, musí to udělat i Rusko.

Z tohoto obrazu Číny obyvatelstvo Ruské federace získalo základ pro "optimistický obraz budoucnosti Ruska".

Podle socioložky mnoho expertů tvrdí, že kremelská propaganda nedokázala nabídnout Rusům model budoucnosti, omezila se na útoky na Západ, ale neposkytla alternativní ideologii ani jasný obrázek o tom, kam má země směřovat Ale posilování obrazu Číny ze strany režimu poskytuje přesně takový model.

Toto použití Číny také poskytuje alternativní historii vývoje SSSR. Naznačuje Rusům to, čemu Putin zřetelně věří - že kdyby se sovětský systém v roce 1991 nerozpadl, Rusko by bylo stále silnou ekonomikou, která by dokázala odolat všemu, co má k dispozici Západ.

A v tomto ohledu odkazy na čínský represivní systém pomáhají ospravedlnit to, co Putin dělá doma. Koneckonců, pokud taková politika pomohla Pekingu a čínskému lidu, jistě může pomoci i Moskvě a Rusům. To vše znamená, že pro Rusy je Čína víc než jen spojenec: Je vzorem k napodobování i zdrojem ospravedlnění politiky Kremlu.

