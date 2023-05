Prezidentská kampaň v USA: Trumpův hlavní soupeř zaostává kvůli přílišnému konzervatismu

29. 5. 2023

Ron DeSantis pravděpodobně nebude schopen porazit bývalého prezidenta v republikánských primárkách, všímá si ruský zpravodajský server Meduza.

24. května oznámil floridský guvernér Ron DeSantis svou nominaci na prezidenta Spojených států. Byl považován za jediného skutečného konkurenta Donalda Trumpa v nadcházejících republikánských primárkách, ale ještě před začátkem kampaně se zapletl do celé řady skandálů. DeSantis se sice stal mimořádně populárním guvernérem jednoho z největších států v zemi, avšak jeho volební kampaň selhala ještě před oficiálním začátkem.

Z Guantánama do křesla guvernéra

Ron DeSantis je potomkem italských přistěhovalců, kteří se přestěhovali do Spojených států v první polovině 20. století. Jeho rodiče se seznámili během studia na univerzitě v Ohiu a brzy se přestěhovali na Floridu. DeSantis studoval historii a poté právo na nejprestižnějších amerických univerzitách, Yale a Harvardu.

V roce 2004 odešel sloužit do námořnictva, kde byl zapsán do sboru vojenských prokurátorů - a o dva roky později byl poslán do vězení Guantánamo na Kubě. DeSantis měl být zodpovědný za řešení stížností vězňů a někteří z nich později uvedli, že ignoroval mnoho tvrzení a nezasahoval do nuceného krmení hladovkářů. Během šesti měsíců jeho služby ve vězení zemřeli nejméně tři vězni. Později se DeSantis stal právníkem Navy SEALs a byl poslán do Iráku. Do výslužby odešel v roce 2010.

O dva roky později byl DeSantis zvolen do Sněmovny reprezentantů, kde se stal jedním ze zakladatelů Svobodného klubu, frakce republikánských poslanců sjednocené konzervativními a libertariánskými názory. O šest let později, po třech funkčních obdobích v Kongresu, vyhrál s podporou Donalda Trumpa volby guvernéra Floridy s náskokem 0,4 % hlasů.

Ve své nové funkci DeSantis provedl účinné ekonomické reformy: Snížil daně a rozpočtové výdaje a stát se stal jedním z lídrů v růstu HDP a přílivu obyvatelstva. O čtyři roky později byl republikán znovu zvolen rekordním rozdílem 20 %.

Navzdory popularitě DeSantise ve státě však mnoho jeho rozhodnutí způsobilo skandály na federální úrovni.

Svoboda od COVIDu

DeSantis se stal federálním politikem během epidemie koronaviru. Na začátku zavedl stejně jako mnoho dalších guvernérů ve svém státě lockdown, ale brzy začal rušit omezení. Propagoval myšlenku stádní imunity, setkal se s akademiky kritickými k lockdownům a označil omezení letecké dopravy za záměrný pokus zakázat vstup na Floridu poháněnou turismem.

Guvernér trval na tom, že lockdowny omezují svobodu Američanů, i když oběťmi pandemie jsou hlavně starší lidé. Proto byl jedním z prvních, kdo obnovil prezenční výuku ve školách a zrušil povinné nošení ochranných roušek. Během očkovací kampaně byl guvernér obviněn z toho, že poskytuje očkování nejprve "bílým", bohatým a konzervativním oblastem státu - těm, kde volí převážně republikány.

DeSantis změnil svůj postoj k vědeckým datům kvůli politickému zisku. Zpočátku očkování podporoval, ale začal zpochybňovat jeho účinnost, protože mezi republikánskými voliči rostla skepse. Poté jmenoval hlavním hygienikem lékaře, který věřil, že mladí lidé nemusí být očkováni proti koronaviru, začal bojovat s úřady okresů, kde byly povinné respirátory ve školách, a schválil zákon zakazující organizacím nutit zaměstnance k očkování. Už v roce 2023 zakázal soukromým provozovnám vyžadovat od zákazníků výsledky testů na koronavirus.

Zároveň DeSantis zůstal jedním z nejpopulárnějších guvernérů v zemi. Navzdory skutečnosti, že Florida je lídrem v počtu důchodců - více než 20 % populace státu je starších 65 let - Florida je pouze na 12. místě mezi všemi státy, pokud jde o úmrtnost na COVID.

Republikánská klasika

Jako guvernér DeSantis prosazoval politiku charakteristickou pro konzervativce, zejména v oblasti kontroly zbraní a regulace potratů.

Takže po sérii střeleb ve školách podepsal zákon, který umožňuje učitelům nosit střelné zbraně a v dubnu 2023 umožnil obyvatelům státu nosit skrytě pistole bez zvláštního povolení. Společnostem vydávajícím kreditní karty bylo samostatným zákonem zakázáno sledovat nákupy zbraní, i když by to mohlo pomoci rychleji najít zločince.

Zároveň se Florida připojila k dalším konzervativním státům v zákazu a omezení potratů poté, co Nejvyšší soud v létě 2022 zrušil zaručené právo žen na potrat. Zpočátku stát zakázal potraty po 15. týdnu těhotenství, ale brzy byl zákon zpřísněn a rozšířil se na potraty po šestém týdnu. Výjimky jsou možné pouze v případech ohrožení zdraví matky, incestu nebo znásilnění - v těchto případech musí ženy potvrdit důvody pro potrat pomocí soudních obsílek nebo policejních zpráv.

Kulturní válka

Před pouhými sedmi lety, když poprvé kandidoval na guvernéra Floridy, DeSantis řekl, že nemá zájem zapojit se do "kulturních válek" - tehdy bylo široce diskutováno právo transgender lidí vybrat si toalety v souladu s jejich genderovou identitou. Nyní se centrem jeho politiky stal právě boj proti právům translidí a "woke agenda" ve vzdělávání.

Celá řada zákonů byla zaměřena na omezení "genderové ideologie" a "kritické rasové teorie". Takže v roce 2022 státní parlament schválil zákon, který kritici nazvali Zákon Neříkej gay: Zakazuje učitelům diskutovat o pohlaví a sexuální identitě ve školních hodinách. Školským úředníkům bylo zakázáno žádat transgender studenty o jejich preferovaná zájmena a používat je, pokud se neshodují s jejich biologickým pohlavím.

Zpočátku se zákon vztahoval pouze na nižší ročníky, ale pak byl rozšířen na všechny třídy - a školy byly nuceny kontrolovat knihy v knihovnách a odstraňovat ty, na které si konzervativní rodiče nebo úředníci stěžovali. Kromě toho místní ministerstvo školství zakázalo 54 ze 132 učebnic matematiky ve státě - údajně obsahovaly woke problémy: Například o podílu bílých policistů ve městě obydleném převážně černochy nebo o změně klimatu.

Jiné floridské zákony omezily přístup nezletilých k lékařským postupům souvisejícím s přechodem k transgenderu, což úřadům umožňuje odebrat děti z rodin, pokud je rodiče "vychovají ke změně pohlaví nebo hrozí, že jim umožní změnu pohlaví", uložil pokuty trans lidem používajícím toalety, které neodpovídají jejich biologickému pohlaví, a zakázal nezletilým účast na drag show.

Navzdory DeSantisově vysoké oblibě na Floridě jsou dokonce i republikáni unaveni kulturní válkou: Floridští zákonodárci si stěžují, že guvernér využívá státní parlament k podpoře svých prezidentských ambicí.

Bitva s Mikymausem

Dalším důsledkem Don't Say Gay Bill byla válka mezi DeSantisem a Disneym, majitelem řetězce zábavních parků, které přitahují desítky milionů turistů na Floridu. Je to jeden z největších zaměstnavatelů ve státě a zaměstnanci donutili korporaci odsoudit zákon a uspořádat několik akcí na počest každoročního Měsíce hrdosti. V reakci na to guvernér nařídil zrušení autonomního statusu společnosti, který byl v platnosti od roku 1967 a umožnil jí vybudovat infrastrukturu bez vládního dohledu.

Brzy se ukázalo, že Disneyho pozice v této konfrontaci je mnohem silnější. Dlouhodobá dohoda korporace se státem připravila o páky úředníky, které DeSantis jmenoval do správy kraje, kde se zábavní parky nacházejí. A když guvernér začal vyhrožovat hotelům inspekcemi a řekl, že uvažuje o stavbě vězení naproti Disney Worldu, společnost ho zažalovala a obvinila ho z politického pronásledování.

Kromě toho Disney oznámil uzavření jednoho ze svých hotelů a také upustil od plánů na přesun dvou tisíc svých zaměstnanců na Floridu. Společnost uvedla, že může zrušit rozhodnutí najmout 13 000 zaměstnanců a investovat miliardy do ekonomiky státu. Když se DeSantisova porážka v tomto boji stala téměř nevyhnutelnou, mnozí republikáni ho začali kritizovat za politický tlak na podnikání a odklon od tradičního principu strany nezasahovat do záležitostí soukromých společností.

Vzestup a pád

V listopadu 2022 se DeSantisova nominace na prezidenta již zdála nevyhnutelná - a zdálo se, že bude schopen soutěžit s Trumpem o republikánskou nominaci za rovných podmínek.

Ve volbách do Kongresu dosáhli konzervativci mnohem skromnějších výsledků, než se od nich očekávalo. Mnoho republikánů přímo obviňovalo Donalda Trumpa z neúspěchů: V primárkách podporoval ty kandidáty, kteří souhlasili s jeho představami o falšování výsledků prezidentských voleb v roce 2020 - a takoví politici nebyli příliš populární a často později prohráli s demokraty. Konzervativní média z mediální skupiny Ruperta Murdocha - Fox News, The Wall Street Journal a New York Post - přispěchala s kritikou bývalého prezidenta a někteří významní republikánští dárci uvedli, že hledají alternativní kandidáty k Trumpovi.

DeSantis, který byl toho dne znovu zvolen guvernérem s rekordním náskokem, vypadal jako připravený kandidát: V některých průzkumech okamžitě porazil Trumpa. Speciálně pro svého guvernéra schválili floridští republikáni zákon, který umožnil politikovi zůstat v úřadu během prezidentské kampaně, stejně jako utajovat údaje o jeho cestách a setkáních.

Trump oznámil svou nominaci rekordně brzy, v listopadu, a vypadalo to jako gesto zoufalství, pokus přesunout pozornost na sebe a vyděsit konkurenty. DeSantis na druhé straně zvolil tradičnější cestu, postupně přecházel do režimu aktivní kampaně a oficiálně ji oznámil až naposledy. V březnu tedy cestoval po zemi na podporu své nové knihy "Odvaha být svobodný" a v dubnu se vydal na mezinárodní turné, navštívil Jižní Koreu, Japonsko, Izrael a Velkou Británii.

Nyní se zdá jasné, že Trumpova neobvyklá taktika se ukázala jako správná: DeSantisova kampaň splaskla pod tíhou guvernérových očekávání a chyb.

Během těchto měsíců exprezident přesvědčil 11 senátorů a 53 členů Sněmovny reprezentantů, aby veřejně podpořili jeho kandidaturu, zatímco "stínová" kampaň DeSantise získala podporu pouze pěti republikánských kongresmanů. Pravda, mnoho místních politiků volalo po hlasování pro DeSantise, a to jak na jeho rodné Floridě, tak v Michiganu, Utahu, New Hampshire a Iowě. Četní protivníci guvernéra, od britských podnikatelů až po americké politiky, poznamenávají, že DeSantis postrádá charisma a šarm, je nudný a neprojevuje zájem o konverzaci, nedívá se adresátům projevů do očí a vede neformální rozhovory. Jeho veřejná vystoupení také nevypadají přesvědčivě.

Prezidentská nominace donutila DeSantise aktivně demonstrovat své znalosti mezinárodní politiky a tyto pokusy byly neúspěšné. Snažil se zároveň zavděčit jak neokonzervativním jestřábům, tak izolacionistickým trumpistům. DeSantis tak zakázal občanům Číny, Ruska, Íránu, Venezuely, Sýrie, Severní Koreje a Kuby kupovat půdu v některých oblastech státu, ale zároveň v březnu nazval válku mezi Ukrajinou a Ruskem "pohraničním konfliktem", jehož účast neodpovídá národním zájmům Spojených států, a poté byl nucen změnit svůj postoj kvůli vlně kritiky.

DeSantis nikdy nedokázal najít způsob, jak se Trumpovi postavit. Během prezidentství posledně jmenovaného se mezi oběma politiky vyvinuly poměrně vřelé vztahy, guvernér se zdržel přímých útoků a snažil se neznepřátelit si horlivé trumpisty. Ten ale, když cítil sílu konkurenta, se přestal omezovat: Začal označovat konkurenta posměšnými přízvisky jako "Masové kuličky Ron" a "DeSvatoušek", kritizuje přísné protipotratové zákony a konflikt s Disneym. DeSantis byl navíc nucen podpořit Trumpa, když byl obviněn v trestním řízení v New Yorku.

DeSantisovy trapné pokusy současně konkurovat Trumpovi a nekritizovat konkurenta vedly k prudkému poklesu jeho ratingu a exprezident nyní vede v průzkumech s dvouciferným náskokem. Série chyb guvernéra - odmítnutí přerušit kampaňové turné během povodní na Floridě, nešťastný komentář o válce na Ukrajině, skandál s Disneyem - vedla k nespokojenosti sponzorů jeho kampaně. A miliardář John Katsimatides odmítl DeSantise podpořit, protože si nenašel čas zavolat mu nazpět.

Dlouho očekávané oznámení

DeSantis oficiálně oznámil svou prezidentskou nominaci až 24. května, živě na Twitteru. Populární miliardář Elon Musk, majitel platformy, se zúčastnil rozhovoru, čímž neoficiálně podpořil guvernéra, a podepsal zákon, který dal Muskovu SpaceX a dalším soukromým vesmírným podnikům soudní imunitu v případě smrti nebo zranění jejich zaměstnanců.

Nekonvenční oznámení se ukázalo jako selhání: Vysílání se neustále zasekávalo a bylo přerušováno, a pokud se v první "místnosti" shromáždilo asi 500 tisíc lidí, aby si ho poslechli, pak ve druhé, která fungovala správně po restartu vysílání, bylo pouze 130 tisíc. Mnoho médií popsalo jeho výkon jako katastrofu a volební kampaně jeho soupeřů začaly aktivně trollovat konkurenta. Bidenova kancelář zveřejnila odkaz na sbírku s titulkem: "Naše odkazy fungují" a Trump zveřejnil parodický screenshot z vysílání v Twitter Space, kde se shromáždily účty FBI, George Sorose, Satana a Adolfa Hitlera s Muskem a DeSantisem.

Kromě katastrofálního zahájení kampaně zasahuje do DeSantisovy účasti také velký počet účastníků prezidentských primárek: Sedm z nich již oznámilo svou účast. A brzy se k nim mohou přidat další tři pozoruhodní politici. Hlasy republikánů, kteří nesouhlasí s Trumpem, tak mohou být rozptýleny mezi alternativní kandidáty.

DeSantis je stále jediným skutečným soupeřem bývalého prezidenta, ale Trumpova obrovská popularita mezi republikány může zůstat hlavním a neřešitelným problémem guvernéra Floridy. Vzhledem k tomu, že do primárek v Iowě a New Hampshire zbývá více než šest měsíců, by mohl DeSantis zachránit svou kampaň debatou, ale Trump pohrozil, že ji stáhne.

