Američtí imperialisté zavinili afghánsko-íránský konflikt. Hanba jim!

29. 5. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

Jako už mnohokrát v minulosti, i letos vypukly přestřelky na hranicích dvou sousedících expanzivních islamistických režimů. Není pochyb o tom, že za celou patálií stojí imperialistické USA.

Při střelbě v příhraničí bylo zaznamenáno několik mrtvých a obě strany si navzájem vyhrožují širším ozbrojeným vpádem.

Přestřelky na íránsko-afghánských hranicích nejsou nic nového. Nejméně v jednom případě v 90. letech stála íránská armáda už připravena k masivní invazi na území sousedního fundamentalistického režimu, nicméně poté se konflikt podařilo díky ústupkům talibánců na čas utlumit.

Spor se primárně týká vodních zdrojů v afghánské provincii Hílmand, jejichž společné využívání upravuje smlouva z roku 1973. Íránci tvrdí, že dostávají pouhá 4 % dohodnutých dodávek vody, a vyhrožují kvůli tomu. Experti nicméně upozorňují, že věc úzce souvisí s extrémním suchem na afghánském území, takže je otázka, zda takové dodávky vůbec ještě spadají do říše možného.

Každému je ovšem zřejmé, že nevýhodnou smlouvu tehdejšímu prosovětskému afghánskému režimu vnutil íránský šáh, který byl vlastně jen prodlouženou rukou Pentagonu. A kdyby oškliví Američané neuvalili sankce na oba sousedící fundamentalistické režimy, Írán by si dávno vybudoval vysněné šíitské impérium na širším Blízkém východě a v Africe, útočil by jadernými hlavicemi na Izrael a vůbec měl úplně jiné starosti, než se hádat o vodu s Talibánem.

A Talibán, nebýt amerického imperialismu, by dodnes hostil na svém území al-Kájdu, která by organizovala teroristické útoky po celém světě, vesele vyvážel heroin a země by pod jeho osvícenou vládou jen vzkvétala.

Kdyby USA skutečně chtěly, hned zítra svolají mírovou konferenci a okamžitě ukončí všechny zbytečné střety mezi šíitskými a sunnitskými islamisty. Ale neudělají to, samozřejmě, protože na tom nemají zájem a konflikt trvající s přestávkami nejméně tři dekády jim nahrává, vydělávají na něm. Nedostatek vody zvyšuje v Íránu i v Afghánistánu poptávku po Coca-Cole a Pepsi.

Koneckonců, USA byly v rozhodné době největším světovým průmyslovým znečišťovatelem, takže vlastně nesou hlavní odpovědnost za sucho v Afghánistánu vyvolané globálním oteplováním. Měly by oběma znepřáteleným režimům tyto škody kompenzovat a dodávat jim nejméně padesát let všechny potřebné potraviny zdarma, bez nároku na jakékoliv podmínky ohledně využití pomoci.

Světový mír je za dveřmi. Jakmile mu přestane bránit sorosovsko-rockefellerovské spiknutí globalistů, budou mít všichni všeho dost a a nikdo víc nebude zbytečně trpět.

Zásadní historická chyba, kdy čínští alchymisté při hledání elixíru mládí vynalezli střelný prach, se už nikdy nebude opakovat. Namísto zkaženého kapitalismu nastoupí v multipolárním světě startrekismus a vyřeší všechny problémy, včetně sucha a energetické chudoby. Do důchodu samozřejmě nebudeme chodit později, protože co nejdříve za nás začne pracovat AI. Roboti už jdou.

Nedokážu vám ani vypovědět, jak krásným a utěšeným místem by byl tento svět, nebýt Američanů a kapitalismu.

Světu mír!

0