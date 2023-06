Senát proti Goláňovi: Baxa je ústavním soudcem

1. 6. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

Musím říci, že pro mne bylo velikým překvapení, ne-li šokem, když jsem zjistil, že Ústavně-právní výbor Senátu odmítl dva ze tří prezidentových kandidátů na ústavní soudce. Zejména jsem kroutil hlavou nad odmítnutím kandidatury bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu pana Baxy, který má v justici a mezi veřejností vynikající pověst. Šéf zmiňovaného výboru, Tomáš Goláň z ODS, tvrdil, že Baxa by byl dobrý ústavní soudce, ale špatný předseda Ústavního soudu. A protože se mluví o tom, že má být právě předsedou, musí být podle Goláně odmítnut. Může být něco absurdnějšího? Senátorům přece nenáleží pravomoc posuzovat, kdo má být předsedou Ústavního soudu. Musí posoudit, zda daný kandidát bude dobrým ústavním soudcem. To, co říká Goláň, navíc bez argumentace, je naprosté šílenství.

Uklidnilo mne, když Výbor pro lidská práva v Senátu podpořil všechny prezidentovy kandidáty. Pak ještě více typicky monotónní prohlášení Jana Kysely, předsedy komise, která radí panu prezidentovi s výběrem kandidátů pro Ústavní soud, v úterním vysílání Radiožurnálu, že Ústavně-právní výbor je složený z „výrazných osobností“, které patrně nereprezentují názor Senátu, a že on očekává, že všichni navržení kandidáti budou schváleni.

Stalo se. Senát právě schválil jasnou, více než dvoutřetinovou většinou všechny ti kandidáty. Ze 79 odevzdaných hlasů získal Jan Wintr 64 (81 procent), Josef Baxa 63 (80 procent) a Daniela Zemanová 59 (75 procent) senátorů. Když srovnáme podporu Wintra a Baxy, tedy kandidáta podpořeného a nepodpořeného Goláňovým výborem, vidíme, že názor tohoto výboru má vskutku zanedbatelnou roli při výsledku volby. Na druhou stranu je zřejmé, že v Senátu existuje asi 15 senátorů, kteří prezidentovi chtějí i při velmi kvalitním návrhu házet klacky pod nohy. Kdopak to asi je (volba je tajná)? Těším se na to, že po Pavlu Rychetském se stane Josef Baxa novým předsedou Ústavního soudu a bude garantovat kontinuitu jeho kvality, nezávislosti a dobré pověsti.



