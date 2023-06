Německý kancléř Scholz se pochlapil. V Berlíně před chcimíry pronesl vynikající projev

4. 6. 2023

Toto je jeho projev v Berlíně dne 2. června na shromáždění chcimírů, kteří proti jeho argumentům zlobně řvou:





Že jsem válečný štváč? Zaprvé, válečným štváčem je Putin - napadl Ukrajinu s 200 000 vojáky! Riskuje životy vlastních občanů pro svůj imperialistický sen. Putin chce zničit a dobýt Ukrajinu. A chce pak útočit i na další země! To my jako přátelé svobody, jako demokraté, jako Evropané nedovolíme! Nedovolíme, aby se to stalo!







Když tady křičíte "Mír bez zbraní", Putin nashromáždil obrovské množství tanků, raket, řízených střel a nasměroval je proti Ukrajině. Ničí města, vesnice, silnice i železnice! A usmrtil na Ukrajině tisíce občanů, dětí i starých lidí! To jsou vraždy! To je nutno říct velmi jasně! (a ne, to, co tady křičíte.)







Ve svém imperialistickém snu o moci riskuje Putin životy svých vlastních občanů. Nevíme, kolik mladých ruských vojáků už pro jeho sen zemřelo. Ale může to být až 100 000 nebo 150 000 lidí. Jak může takto zacházet s životy vlastních mladých lidí jen proto, že chce být diktátorem?







To je nezodpovědné! Putin je válečný štváč! Tohle je násili SE ZBRANĚMI!











