Proč ruští činovníci nechápou úpadek vědeckého potenciálu

2. 6. 2023

čas čtení 2 minuty

V 90. letech ti, kteří se dostali k moci, věřili, že pokud mají dost peněz z prodeje surovin, mohou si koupit vše ostatní - a tak nasměrovali Rusko na cestu ekonomického a intelektuálního úpadku, píše akademik Robert Nigmatulin. V 90. letech ti, kteří se dostali k moci, věřili, že pokud mají dost peněz z prodeje surovin, mohou si koupit vše ostatní - a tak nasměrovali Rusko na cestu ekonomického a intelektuálního úpadku,

Zdá se, že lídři si i nyní myslí, že problém mohou vyřešit jednoduše vyhazováním peněz. Což je známka toho, že nechápou, jak funguje věda a technika a že věc jen zhorší.

Stipendia na výzkum a vývoj jsou podle Nigmatulina podfinancovaná. Nejužitečnější je, pokud bude těmto klíčovým oblastem poskytnuto více finančních prostředků. Ale to samo o sobě nevyřeší problémy, kterým Rusko v těchto oblastech čelí. Jsou vyžadovány další kroky a vedení to musí být řečeno přímo.

Bohužel většina úředníků, kteří dnes dohlížejí na vědu v Rusku, jsou efektivní manažeři a yes-mani, tedy lidé, kteří říkají těm nad sebou to, co chtějí slyšet. A co je ještě smutnější, ti, kteří jsou nad nimi, jsou velmi rádi, že mohou přijmout myšlenku, že je vše v pořádku a že vedení nemusí podnikat žádné další kroky.

Úřady však musí podniknout kroky k vytvoření prostředí, v němž mohou mladí vědci prosperovat. Pak neopustí Rusko nebo se dokonce rozhodnou vrátit, i když Nigmatullin říká, že podle jeho názoru významná část těch, kteří odešli, už se nevrátí, pokud se věci zásadním způsobem nezmění.

"Vedení země to nechápe. Vychází z pozice, že ví všechno lépe než my... Ale ne, neví." Vedení musí být řečena pravda a musí podle toho jednat. Čím déle se to odkládá, tím obtížnější bude se zotavit.

Vedení země současně musí věnovat mnohem více pozornosti skutečným a rozvětveným potřebám vědy, než kolik jí věnuje dnes - a mělo by brát za svůj vzor sovětské časy, kdy učenci řídili ústavy a politické osobnosti navštěvovaly setkání akademiků na více než pár minut.

Zdroj v ruštině: ZDE

