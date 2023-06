Tisíce lidí v sobotu v Bělehradě demonstrovaly proti vládě a kultuře násilí

3. 6. 2023

Velká demonstrace byla pátým protivládním protestem v poslední době a vyvolal ji hněv kvůli dvěma masovým střelbám



Desetitisíce lidí se v sobotu sešly na pátém protivládním protestu za poslední týdny v srbském hlavním městě Bělehradě po dvou střelbách, při nichž zahynulo 18 lidí, z toho polovina dětí.



Protesty "Srbsko proti násilí" se staly jedněmi z největších shromáždění od rozsáhlých demonstrací, které před více než dvaceti lety způsobily pád autoritáře Slobodana Miloševiče.

Protesty následovaly po masové střelbě, která se odehrála začátkem května a při níž zemřelo 18 lidí a několik dalších bylo zraněno. Devět z mrtvých byli žáci bělehradské základní školy, které zastřelil třináctiletý žák. O den později zabil 21letý muž u Bělehradu osm lidí, což vyvolalo hlubokou nespokojenost a protesty.



Demonstrace jasou vyjádřením sílícího hněvu na vládnoucí stranu kvůli kultuře násilí, kterou podle protestujících podporuje vláda a jí ovládaná média.



"Jsem tu za nás všechny, zejména za naše děti. Aby nepotřebovaly protestovat, ale pracovat a žít ve své zemi tak, jak mají," řekla během shromáždění 33letá matematička Bojana Popovićová.



Protest, který tento týden pořádá několik proevropských opozičních stran, byl původně plánován na pátek, ale poté, co krajně pravicové skupiny oznámily, žten den budou také demonstrovat, byl z preventivních důvodů přesunut na sobotu.



Demonstranti také chtějí, aby vláda zrušila vysílací licence televizním kanálům propagujícím násilný obsah a zakázala provládní noviny, které vyvolávají napětí tím, že se zaměřují na politické disidenty.



Vyzývají také k odstoupení ministra vnitra a šéfa zpravodajské služby.



Shromáždění byla zpočátku klidná, ale poté, co se jejich požadavky setkaly s tvrdým odmítáním ze strany prezidenta a jeho spojenců, kteří se shromážděním vysmívali a účastníky uráželi, se změnila v plnohodnotný protivládní protest.



Kritici již několik let obviňují srbského prezidenta Aleksandara Vučiće, že se stále více spoléhá na autokratická opatření, aby udržel opozici v chaosu a média a státní instituce pod svým palcem.



Vučić protesty odmítl jako "politickou" akci a šířil konspirační teorie o zahraničních mocnostech, které údajně shromáždění organizovaly.





Tento třiapadesátiletý populistický vůdce také odmítl část požadavku opozice na přechodnou vládu před novými volbami s tím, že k tomu nedojde, "dokud budu žít".







