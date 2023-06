Žádáme o spravedlnost: jak naložit s majetkem ruských oligarchů v EU?

3. 6. 2023

čas čtení 5 minut

Ještě v listopadu polský premiér Mateusz Morawiecki během své návštěvy Finska znovu navrhl konfiskaci ruských aktiv v Evropské unii ve prospěch Ukrajiny a finská premiérka Sanna Marin tuto myšlenku podpořila. V projevu na brífinku v Helsinkách Moraveckij uvedl, že v důsledku války na Ukrajině je třeba proti Rusku tvrději zakročit. Polsko a Finsko plánují na příštím summitu EU prosazovat zejména konfiskaci majetku, píše na webu Nowiny Polskie Karyna Koshel, která cituje redaktora Britských listů Daniela Veselého. Ještě v listopadu polský premiér Mateusz Morawiecki během své návštěvy Finska znovu navrhl konfiskaci ruských aktiv v Evropské unii ve prospěch Ukrajiny a finská premiérka Sanna Marin tuto myšlenku podpořila. V projevu na brífinku v Helsinkách Moraveckij uvedl, že v důsledku války na Ukrajině je třeba proti Rusku tvrději zakročit. Polsko a Finsko plánují na příštím summitu EU prosazovat zejména konfiskaci majetku,

Podle polského premiéra by zabavené prostředky měly být použity ve prospěch Ukrajiny. "Musíme Rusko zasáhnout tvrději, než očekává," zdůraznil Morawiecki. Šéfka finské vlády návrh svého kolegy podpořila.







"Doufám, že (Evropská) komise najde právní řešení, jak tato opatření realizovat," uvedla Marin.







Na začátku května proběhlo v polském Sejmu druhé čtení návrhu zákona, jehož přijetí by umožnilo legální konfiskaci ruského majetku. Polsko již zmrazilo majetek ruských oligarchů v hodnotě přesahující jednu miliardu eur, ale k jeho konfiskaci je zapotřebí změna ústavy.







Do návrhu zákona se navrhuje doplnit ustanovení, které by polskému ministerstvu financí umožnilo zabavit majetek spadající pod polskou jurisdikci, který by mohl být použit na podporu ruské agrese. Uvádí se, že zabavený majetek bude v plné výši použit na podporu obětí ruské agrese.







Podle ministra Rady ministrů Lukasze Schreibera výše zmrazeného majetku ruských oligarchů přesahuje jednu miliardu eur, "takže hovoříme o poměrně značných finančních prostředcích"."Nejste přesvědčeni o tom, co se děje v ruské Dumě? Nepřesvědčují vás slova Dmitrije Medveděva, který nevidí smysl v pokračování diplomatických vztahů s Polskem, a bývalého ombudsmana pro práva dětí, který vyzývá k vraždě polského velvyslance?" ptá se Schiber.







Jak informoval polský Wprost, návrh zákona má být doplněn o klauzuli, která by umožnila státní pokladně zabavit majetek v polské jurisdikci, který by mohl být použit na podporu ruské agrese. Uvádí se, že zabavený majetek by byl v plné výši použit na podporu obětí ruské agrese. Představitelé EU diskutují o možnosti převést zisky z miliard eur ruského majetku uvízlého na světových finančních trzích na Ukrajinu. List Financial Times s odvoláním na své zdroje píše, že schůzka, na níž se o takovém kroku jednalo, se uskutečnila 24. května. Úředníci zvažují možnost převést úroky z ruských aktiv v systému Euroclear na Ukrajinu. Nevedlo by to k vyvlastnění samotných aktiv, ale přesto by to zvýšilo finanční tlak Západu na Ruskou federaci.







O zmrazení ruských aktiv se hojně diskutuje i mezi politickou inteligencí naší bratrské České republiky. Co na to říkají názoroví vůdci v České republice? Prozradí nám to zástupce české inteligence, známý odborník Daniel Veselý, redaktor internetového deníku Britské listy.







Premiéři Polska a Finska podpořili konfiskaci ruského majetku Ukrajině. Co si o tom myslíte vy? A také jaká může být budoucnost takové myšlenky například v České republice?





Pokud by byl ruský majetek zabaven ruským oligarchům a politickým a vojenským představitelům podporujícím tažení Kremlu na Ukrajině a pod řádným dohledem protikorupčních orgánů rozdělen obětem války, bylo by to ideální. Vzhledem k politickým motivům, které za touto akcí stojí, se však spíše jedná o záměrné oslabení Ruska a jeho válečné mašinérie bez jakéhokoli přínosu pro potřebné. Česká vláda zatím ruský majetek na českém území nekonfiskuje: zatím zmrazila ruský majetek v hodnotě jedné miliardy korun, ale české úřady nyní možnost konfiskace ruského majetku prověřují.





Vláda České republiky zrušila vládní rozhodnutí přijatá pod děly sovětských tanků během okupace, která dosud umožňovala Rusku bezplatně užívat rozsáhlé pozemky na území vaší země. Jaká je podle vás budoucnost těchto území?Je možné, aby byla využívána podle principu jako v Polsku?





Česká vláda, která je stejně jako polská silně protirusky zaměřená, prohlásila, že Kreml tuto půdu nevyužívá k diplomatickým účelům. Fialova vláda nyní od Moskvy požaduje nájemné za užívání této půdy a také jakousi "kompenzaci" za poslední tři roky bezplatného užívání pozemků. Jedná se o byty v Praze v blízkosti velvyslanectví, ale také o budovy v Brně, Karlových Varech a rekreační domy jinde. Rozhodnutí vlády se dotkne 59 nemovitostí. Vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací jsou v současné době snad nejhorší v novodobé historii, takže tento krok českých úřadů je třeba chápat v tomto kontextu. Otevřenou otázkou zůstává, jak na tento krok zareaguje Rusko, neboť je možné, že ruská vláda bude recipročně vybírat poplatky za užívání Českého domu, který se nachází v Moskvě.







Celý článek v polském originále ZDE

