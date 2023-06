V Praze i Brně pokračují pochody za zklidnění dopravy a nastavení základní rychlosti ve městech na 30 km/h

1. 6. 2023

Tisková zpráva Hnutí Poslední generace i tento týden pokračuje v kampani za zklidnění dopravy. Pražského protestního pochodu se dnes zúčastnila bezmála stovka lidí. Průvod vyšel po šesté hodině odpolední z Palackého náměstí na Kampu. Brněnský průvod se v úterý nevydařil dle očekávání. Policie se rozhodla jej nedoprovázet, ale o této skutečnosti pořadatele neinformovala. Někteří účastníci prošli alespoň pěší zónou v centru města.

“Byly s námi malé děti a lidé, kteří nemají velkou zkušenost s protesty. Proto jsme nechtěli průvod brát do silnice bez asistence policie. Samozřejmě víme, že policie nemá povinnost protesty doprovázet, ale očekávali bychom, že nám o změně přístupu dají vědět, abychom se mohli připravit. Takoto to skoro vypadá, jako by nám v realizaci pochodů cíleně bránili,” vyjádřila se událostem v Brně tisková mluvčí poslední generace Veronika Holcnerová.

Pražský pochod se dnes obešel bez komplikací. Účastníci pochodovali městem a skandovali hesla jako “méně aut a smogu, více cyklopruhů,” nebo “za bezpečné ulice pochodujem nejvíce”. Průvod doprovázela policie. “Klidnější město znamená zdravější a šťastnější lidi a méně stresu pro všechny. Z toho důvodu chodím na protesty už od začátku kampaně. Nebojujeme proti řidičům. Většina z nás také někdy řídí auto. A řidiči a řidičky také občas jedou MHD nebo jdou pěšky. Z klidnější budeme mít nakonec radost všichni,” okomentoval třicítky pravidelný účastník prostestů Petr Uchytil.

Skupina Poslední generace se na sociálních sítích vyjádřila, že v posledních týdnech vnímá zjevnou snahu o omezování protestů ze strany policie. Organizátoři zvažují další postup včetně možnosti podání žaloby na neoprávněný zásah policie u některých pochodů v minulém týdnu. “S protesty rozhodně přestat nehodláme. Budeme pokračovat minimálně do konce června, jak jsme si stanovili hned na začátku kampaně. A navážeme pravděpodobně v září. V tuto chvíli hledáme možnosti, jak se bránit pokusům o omezení našeho práva na protest. Tyto snahy ze strany státních orgánů považujeme za alarmující a potenciálně ohrožující zákonem garantované svobody občanů České republiky,” okomentovala situaci Holcnerová.

