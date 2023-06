Pohlaďte si Hladíka aneb řezané květiny zalej levným vínem

2. 6. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

Musím se přiznat. Nad Babišovou vládou jsem mnohdy nestačil žasnout, zvlášť tehdy, když rozhorlený premiér koktal o překot a lákal včele na řepkové květ. Obzvlášť zlé bylo, když měli přijít a nepřišli. Velmi občany pobavilo, jak se rozhodl Babiš coby študovaný ekonom vyrazit na ohromný covidový pokles skrze snížení DPH na řezané kvítí. Vím, vím, není to nic proti zdatnosti študovaného historika Fialy, který se rozhodl ekonomický pokles v krizi notně zrychlit rozsáhlým deficitem veřejných financí na sklonku roku 2020.

Co bylo, bylo, dnešní osvícená vláda podobných ekonomický kapacit při plném vědomí rozhodla, že řezané býlí již nebude pobírat výhod snížených sazeb a mazaně tak provždy a navždy vyřešíme deficit na věky věků.

Jenže neříkejme hop, dokud jsme kondiční balíček nepřeskočili. Pirát Lipavský (aktuálně už nejen on) se dal veřejně slyšet, že ekonomický diletant z Opavy je fakt ekonomický diletant a ke všemu ještě neomalený nadutý lhář obrovských rozměrů. Hloupé pravicové šetření na platech by mohli politici zavést okamžitě na mnohoobročníky, kteří jsou zakořeněni jako plevel všude tam, kde ze státu kape po stovkách tisíc do jejich nenažratých tučných čuníků.

Kdo ví, koho a jak nakonec poctivá pravice vyzve a za co, aby umožnil šetřící politiku prosadit. Nechci nic naznačovat, natož poukazovat, ale největší poslanecký klub má strana řezaných květin a její majitel uměl vždy politicky obchodovat. Závěrem si položme otázku, řezané květiny, nebo laciný vinný patok?

Neslyšel

Hladík, onen bytový expert, neslyšel žádný návrh opozice k balíčku štěstí. Senátorka Němcová naopak slyšela i ruskou trávu růst, když vnitřní totalitní hlas jí špitl, že české odbory má na výplatní listině ruský nepřítel, který chce zničit voňavou vládu ekonomických zázraků a občanského neštěstí. Co si pak myslet, když i odborníci ministerstev nevěřícně koukají do tenat ozdravného balíčku a kroutí hlavou nad absolutní neschopností vlastního ministra financí. Ještě foto s roztomilým paviánem a Stanjura by překonal i paní Alenku. Dnes se konečně objevila částka, která vyrazila zuby i dech ekonomům široko daleko. Za pět měsíců pilné pravicové práce Stanjura překonal letošní plán v kategorii státního utrácení. Titul stanjurovec jej už nemůže minout.

I Hladík umí čarovat se lží a pravdou. Jako zkušený bytař ladně vybruslí z včerejších vybájených předvolebních fantasmagorií do dnešních nutných změn, které národ pochopí. Nechtěli jsme zvyšovat, vážně nechtěli, ale museli jsme, vážně museli. Upřímně jsme věřili vlastním předvolebním výmyslům, ale Covid, Putin, Babiš… no, však už to znáte.

Hladík se připojil k floskulím o náhlém prozření k šetření, ovšem vůbec se nenamáhal prozradit jména straníků, kteří se modlili k rozpočtové špinavosti na konci roku 2020. Dnes tedy šetříme, neboť se včera Jurečka, Výborný a spol. zapomněli. Navíc deficitní bodnutí do státních zad správný lidovec nazývá konstruktivním počinem, který zajistí, že děti budou žít v zemi přívětivé a nezadlužené. Ekonomické kejkle strany lidové, ODS, ANO a SPD naložiliy na deficitní káru už plus mínus něco kolem půl bilionu peněz.

Nutné šetření se však nesmí dotknout rodin s dětmi a potažmo všech zranitelných skupin, což je další lidovecká lež jako víno. Jak už se potvrdilo, vládní inflace dopadá nejvíce na rodiny s dětmi, důchodce a invalidní zvlášť, a proto slavný balíček prorodinné vlády dopadne nejvíce na tutéž kategorii. A to dnes Stanjura hrozí dalším šetřením už letos. Věda, platy a další běda. Na dluh se přeci žíti nedá, dodá bytový politik Hladík a s mazaným úsměvem mrkne na Jurečku, který pro některé důchodce zajistil dluh na zdravotním i jiném pojištění. Snad dřív, než zasáhne sokol či jiný dravý nelítostný sup lidského neštěstí a z důchodců vymlátí hole, kolečková křesla i protézy, bude tato Jurečkova chyba bez následků zlikvidována.

Aby nešťastní rodiče a hladové děti i veškerenstvo zpovykaných důchodců měli veselejší život, tak jim strana lidová zařídila nulovou spotřební daň na tiché víno. Čeští a moravští kulturní vlastenečtí vinaři by ztratili možnost konkurovat, kdyby „krabicové čučo“ bylo o pár korun dražší. Víno nesmíme danit, protože by to bylo ohromně náročné a malí sklípkaři a sklípkani by to nezvládli. Zdaníme raději komunitní energetiku vším možným, neb zde to tak náročné nebude. Malý sklepník není malý výrobce zelené energie, je něco víc, nese kulturní tradici poblitých alejí a nikoli pokrok v zelených technologiích.

K již téměř zrušeným dotacím za 54 miliard ministr životního prostředí bez uzardění dodal, že budů. Vlastně že už nebudů. Nic mu nevadí, že číslo 54 si Stanjura vycucal z bolavého prostředníčku a nemá nic společného s realitou. Nicméně každý občan příští rok uvidí, jak oněch 54 miliard na národních dotacích zmizí nenávratně. Dotace pro OZE jsou sice plně pod ochranou zákona, ale ani s tímto si vláda práva a spravedlnosti po ruském způsobu nedělá hlavu ani Hladíka. Stejně si poradí s ČEZ a stejně to zaplatíme vše, my občané. Od morbidní tiskové konference vlády pana Fialy bylo jasné, že ty dotace a ta částka prostě nesouhlasí. Po zhruba dvou týdnech je rovněž jasné, že se Fiala musí Stanjury jako zcela zbytečného a hloupého ministra okamžitě zbavit, pokud chce ve Strakovce škodit Česku další roky. Za předvedený výkon by Stanjuru vyhodili na hodinu z každého zaměstnání.

Na krutou otázku, proč se strana lidová, křesťanská, sociální pohybuje na okraji propasti nevolitelnosti, mazaný Hladík odvětí, že Jurečka je politik s vizí, politik odvážný a politik skoro nejviditelnější. Tak ano, to jistě, kdo by si nevšiml (krom straníků lidových) kolabujících sociálních úřadů, na které vládní politici směřují mraky pracujících občanů žebronit o peníze na předražený život pod jhem východního typu oligopolu.

Rodina, sociální péče a ochrana životního prostředí jsou úhelné kameny politiky lidové. Uvedené rodiny s dětmi se dnes mají nejhůře za poslední roky až desetiletí, sociální péče je atakována samotným ministrem i straníky pod heslem, že se nám tady objevují zvláštní nemakající nemakačenka užírající štědré dávky pracujících spoluobčanů, přičemž od dolu Turów se k nám skvěle nahnědle práší a voda v Bečvě tiše pláče.

Problematický pozemkový Hladík problematického zemědělce Nekulu zatloukl jako komár po převratu rudou knížku a jako i ten hmyz rudý pevně věří, že volební preference nepadají, nýbrž pevně rostou.

Přihořívá

Jako náměstek primátora Brna Hladík omylem zapomněl nahlásit velkou známost s podnikatelem, od kterého Brno pozemky za draho pořídilo. Činit tak nemusel a standardně se to ani nemá dělat, volá do světa přistižený ministr. Úřad ve Šlapanicích, který je dobře obšlápnutý, přeci jasně řekl, že neměl a neporušil střet zájmů. Správní orgán vše správně zahladil a politik vlastně nikdy nic hlásit už nemusí. Šlo o smyšlenou kauzu, politik měl na zřeteli jen a jen veřejný zájem a pravdu. Pravda v systému klient státního, krajského i městského kamarádského systému opět dostává napráskáno na holou. Však co, v pravicovém Česku, které pilně kvapí na ruský východ, je Pravda už velmi dlouho zvyklá. Už proti lži ani neprotestuje. Už nemá sil.





Haraším Petr Orlau

