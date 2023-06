Tisíce lidí prchají z domovů, ze zničení přehrady jsou obviňovány ruské síly

6. 6. 2023

Tisíce lidí byly nuceny opustit své domovy a na jihu Ukrajiny došlo k ekologické katastrofě v důsledku zhroucení velké vodní přehrady na řece Dněpr, kterou podle Kyjeva vyhodilo do povětří Rusko v zoufalé snaze odvrátit ukrajinský protiútok.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil zničení přehrady Nová Kachovka za teroristický čin a "největší ekologickou katastrofu v Evropě způsobenou člověkem za poslední desetiletí".



Obvinil z toho ruské okupační síly, které mají přehradu a přilehlé město pod kontrolou od loňské plnohodnotné invaze. "Je fyzicky nemožné ji nějak vyhodit do povětří zvenčí, ostřelováním. Byla zaminována ruskými okupanty. A oni ji vyhodili do povětří," uvedl Zelenskyj na Twitteru. A resident of Tyahynka, Kherson region, filmed the flood in his village. Homes and a road are underwater.



The scale of the catastrophe Russia caused is enormous.



Letecké záběry ukázaly, že přehradě chybí široký střední úsek a tam se voda, jejíž hladina byla rekordně vysoká, přelévá. Města podél její cesty byla zaplavena, bylo vidět, jak ve vodě odplouvají kompletní domy, zatímco domácí a divoká zvířata se snažila přežít.



Gubernátor Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin uvedl, že v "kritické zóně" na Ukrajinou kontrolovaném pravém břehu řeky se nachází asi 16 000 lidí. Uvedl, že lidé jsou evakuováni pro okresy proti proudu řeky od města Cherson a budou do města dopraveni autobusy a poté vlakem do Mykolajivu a dalších ukrajinských měst, včetně Chmelnyckého, Oděsy, Kropyvnyckého a Kyjeva.



Podle hydroložky Larysy Musian, která v Chersonu měřila hloubku na rohu ulice, stoupla hladina vody v Chersonu během úterý o více než tři metry a ještě v polovině odpoledne stoupala v nízko položených oblastech každou půlhodinu o 6 až 8 cm.



Záchranáři na pravém břehu řeky museli pracovat pod palbou. "Největší potíží teď není voda. Jsou to Rusové na druhé straně řeky, kteří nás teď ostřelují dělostřelectvem," řekl Andrew Negrych, který koordinoval pomoc pro americkou charitativní organizaci Global Empowerment Mission.



V Nové Kachovce se podle organizace na ochranu zvířat Uanimals utopila všechna zvířata kromě kachen a hus.



"Během okupace jsme se usilovně snažili zoologickou zahradu zachovat a teď už neexistuje," citovala skupina vedení zoo.





Katastrofa bude mít škodlivé následky, které mohou trvat po celé generace, od bezprostředních možných ztrát na životech až po tisíce lidí, kteří budou nuceni opustit své domovy a farmy. Očekává se, že bude mít katastrofální dopad na ekologii regionu a smete miny z břehů Dněpru do vesnic a zemědělské půdy níže po proudu.





Ukrajina tím také přichází o dlouhodobou kapacitu pro výrobu elektrické energie. Ztráta horní části nádrže ohrožuje dodávky vody do Chersonské a Záporožské oblasti a na Krym a má dlouhodobé důsledky pro Záporožskou jadernou elektrárnu, která se nachází 200 km proti proudu.



Andrij Jermak, vedoucí ukrajinské prezidentské administrativy, uvedl, že vodní elektrárna a přehrada byly vyhozeny do povětří v úterý ve 2.50 hodin.



"Obě stavby se nacházejí na územích dočasně okupovaných Ruskem," řekl Jermak deníku Guardian. "Ostřelování ani žádný jiný vnější vliv nebyl schopen stavby zničit. Výbuch přišel zevnitř."



Ukrajinská hydroenergetická společnost uvedla, že přehrada byla zničena bombou umístěnou v jedné z turbínových hal na jejím vrcholu.



Ke zřícení přehrady došlo druhý den ukrajinských útočných operací, které pravděpodobně znamenají počáteční fázi masové protiofenzívy. Mohlo by to ovlivnit případné ukrajinské plány na obojživelný útok přes řeku.



"Účel je zřejmý: vytvořit nepřekonatelné překážky na cestě postupující [ukrajinské armády] ... zpomalit spravedlivé finále války," uvedl na Twitteru poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak.



Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že nemá nezávislé informace o okolnostech kolapsu, ale dodal: "Jedno je jasné: je to další ničivý důsledek ruské invaze na Ukrajinu."



Josep Borrell, šéf zahraniční politiky EU, a Janez Lenarčič, evropský komisař pro krizové řízení, vydali společné prohlášení, v němž varovali, že útok by mohl být válečným zločinem.



"Představuje nový rozměr ruských zvěrstev a může představovat porušení mezinárodního práva, zejména mezinárodního humanitárního práva," uvedli.



Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil na televizním zasedání městské rady: "Podle všeho se jedná o agresi ruské strany, která má zastavit ukrajinskou ofenzívu a bránit vlastní zemi. To ukazuje, že se jedná o nový rozměr."



Místní ruské úřady ve městě Nová Kachovka nejprve popíraly, že by se s přehradou něco stalo, poté zřícení přehrady svedly na ukrajinské ostřelování. Agentura Interfax citovala nejmenovaného představitele chersonské záchranné služby, který uvedl, že se přehrada zřítila kvůli strukturální slabosti pod tlakem vody.



Zelenskyj svolal na úterý mimořádné zasedání své národní bezpečnostní rady. "Ruští teroristé," uvedl Zelenskij na Twitteru. "Zničení hráze vodní elektrárny Kachovka jen potvrzuje celému světu, že musí být vyhnáni ze všech koutů ukrajinské země. Nesmí jim zůstat ani metr, protože každý metr využívají k teroru. Jen vítězství Ukrajiny vrátí bezpečnost. A toto vítězství přijde. Teroristé nebudou schopni zastavit Ukrajinu ani vodou, ani raketami, ani ničím jiným."



Prokudin zveřejnil na Telegramu video, v němž uvedl, že v důsledku poškození přehrady "voda dosáhne kritické úrovně za pět hodin" a že byla zahájena evakuace. Ruská státní tisková agentura Tass citovala záchranné služby, podle nichž by mohlo být postiženo 80 osad.



Ruský vojenský bloger Rybar uvedl, že po explozích ve dvě hodiny ráno bylo zničeno 11 z 28 rozpěr v přehradě, což však nebylo možné bezprostředně ověřit. Jiný blogger uvedl, že před protržením přehrady nebyly hlášeny žádné raketové útoky, zatímco na videích šířených na ruských kanálech prý bylo vidět evakuující se civilisty.



Vladimir Leonťjev, šéf Ruskem okupované správy města Nová Kachovka na jižním břehu Dněpru, podle agentury Ria Novosti nejprve popřel, že by přehrada byla vyhozena do povětří, později však prý potvrdil, že došlo k "poškození", a obvinil z něj ostřelování.



Agentura Interfax citovala nejmenovaného představitele regionálních záchranných služeb, který uvedl, že ke zřícení došlo v důsledku katastrofálního selhání konstrukce. "Hráz to nevydržela: jedna podpěra se zřítila a začalo zaplavování," uvedl zástupce a dodal, že přes noc nedošlo k žádnému útoku na vodní elektrárnu.



Minulý měsíc bylo oznámeno, že hladina vody v přehradě dosáhla třicetiletého maxima, protože ruští okupanti podle odborníků nechali otevřeno poměrně málo stavidel.



David Helms, bývalý meteorolog amerického letectva a Národního úřadu pro oceán a atmosféru, který přehradu monitoroval, uvedl na Twitteru: "Rusové dovolili, aby se nádrž naplnila na rekordní úroveň; pokud přehrada selhala 'přirozeně', pak zcela jistě selhala v důsledku šestitýdenního přelévání a namáhání konstrukce."



Nejvíce ohrožené záplavami jsou ostrovy podél toku Dněpru po proudu Nové Kachovky a velká část Ruskem drženého levého břehu v jižním Chersonu. Dřívější modelování takovéto katastrofy naznačovalo, že město Cherson by nemělo nést hlavní tíhu, ale přístav, doky a ostrov na jihu města budou pravděpodobně zaplaveny. Není jasné, kolik lidí by mohlo přijít o střechu nad hlavou.



Mohlo by dojít k dalším dvěma závažným vedlejším účinkům: Záporožská jaderná elektrárna na horním toku řeky by mohla ztratit přístup k vodě pro chlazení, a vážně by mohlo být ovlivněno i zásobování Krymu vodou.



Čtyři ze šesti reaktorů jaderné elektrárny jsou zcela odstaveny a dva jsou v režimu "horké odstávky" a vyrábějí malé množství energie pro samotnou elektrárnu a sousední město. Mezinárodní agentura pro atomovou energii na Twitteru uvedla, že její experti v elektrárně situaci monitorují. Uvedla, že v elektrárně "neexistuje žádné bezprostřední riziko pro jadernou bezpečnost".







