Ochromené Rusko kvůli nedostatku součástek "reimportuje" vojenskou techniku z Indie a Myanmaru

7. 6. 2023

čas čtení 3 minuty

Rusko je podezřelé, že tváří v tvář obtížím při získávání klíčových komponentů pro výrobu některých pokročilých zařízení "znovu nakupuje" některé vybavení, které dříve prodávalo asijským partnerům, Indii a Myanmaru. Rusko je podezřelé, že tváří v tvář obtížím při získávání klíčových komponentů pro výrobu některých pokročilých zařízení "znovu nakupuje" některé vybavení, které dříve prodávalo asijským partnerům, Indii a Myanmaru.

Tato tvrzení byla předložena japonským zpravodajským kanálem Nikkei Asia, který údajně předtím, než učinil tento předpoklad, analyzoval údaje o celním odbavení. Publikace uvedla, že průzkum našel dokumenty o ruském zpětném nákupu částí raket a tanků, které byly předtím odeslány do Myanmaru a Indie.

Zpráva tvrdí, že Rusko může zpětně dovážet součástky, aby modernizovalo starší zbraně určené pro použití na Ukrajině s pomocí zemí, s nimiž má silné vojenské vazby.

Poté, co byly na Rusko uvaleny mezinárodní sankce, údajně čelí nedostatku komponentů nezbytných k výrobě některých špičkových zařízení.

Od totální ruské invaze na Ukrajinu omezily USA, evropské země a Japonsko vývoz komodit s možným vojenským využitím do Ruska. Podle dřívějších zpráv to vedlo k tomu, že Moskva zkoumala možnosti nákupu z jiných spřátelených zemí, které se k sankčnímu režimu nepřipojily.

Podle tradičních obchodních údajů se Rusko dříve spoléhalo na západní technologie při výrobě optických zařízení, ale obchodní sankce Rusku ztěžovaly získání potřebných dílů.

Nikkei se podíval na statistiky o ruském dovozu součástek zbraní, jako jsou tanky a rakety, ze zdrojů jako Exim Trade Data of India, ImportGenius, americký výzkumný expert, a z dalších zdrojů. Zjištění jsou zajímavá.

Například 9. prosince 2022 společnost UralVagonZavod, která vyrábí tanky pro ruskou armádu, dovezla vojenské vybavení od myanmarské armády za 24 milionů dolarů. Podle registrace zpětně nakupují komponenty vyráběné společností UralVagonZavod.

Podle kódů harmonizovaného systému (HS) pro zpětně dovážené výrobky společnost pravděpodobně uskutečnila druhý nákup 200 kamer a 6 775 pozorovacích dalekohledů pro použití v tancích. EurAsian Times nemohl nezávisle ověřit tato tvrzení.

Vydání "Military Balance", každoroční hodnocení zveřejněné britským výzkumným think-tankem International Institute for Strategic Studies, z roku 2023 odhaduje, že Rusko má zásoby asi 5 000 tanků.

"Rusko má ve skladu spoustu starých tanků T-72, které potřebují modernizaci a mohly by být poslány na frontu," řekl ruský analytik Oleg Ignatov. "Mohu dodat, že optika je pro ruský vojensko-průmyslový komplex velkým problémem. Je pravděpodobné, že se snaží získat optiku tímto způsobem."

Nejen Myanmar, ale také Indie údajně prodává některé komponenty do Ruska. V srpnu a listopadu 2022 ruská NPK KBM, známá také jako Machine-Building Design Bureau, která má na starosti výrobu raket, zaplatila indickému ministerstvu obrany 150 000 dolarů za celkem šest dílů pro noční vidění pro rakety země-vzduch.

KBM původně vyrobila všechny komponenty potřebné k zajištění toho, aby rakety mohly pracovat při slabém osvětlení a v noci, původně byly dodány do Indie v únoru 2013. Ke konci března letošního roku neexistovaly žádné záznamy o tom, že by výrobky byly dodány zpět do Indie. Objevily se spekulace, že Rusko možná dovezlo díly zpět kvůli opravám.

Analytici, kteří hovořili s publikací, však uvedli, že velké množství vojenských produktů zapojených do dovozu a načasování znamená, že vady jsou nepravděpodobnou příčinou zpětných odkupů.

Zdroj v angličtině: ZDE

