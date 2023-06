Ruský útok na přehradu ztíží, nikoli zastaví ukrajinský protiútok

9. 6. 2023

Rusko vyhodilo do povětří přehradu Kachovka a způsobilo tím lidskou a ekologickou katastrofu, ale protiofenzívu to nezastaví, píše Alexandra Klitina na serveru Visegrad Insight.





Podle ukrajinských úřadů vyhodila 6. června ruská armáda do povětří hráz vodní elektrárny (MVE) Kachovka.



Přehradu Kachovka, elektrárnu a Severokrymský kanál obsadila ruská vojska během prvních dnů ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu v únoru 2022. Na okolních územích již začaly záplavy, které způsobují ekologickou a humanitární katastrofu.



Diskuse o možnosti, že Rusové vyhodí do povětří elektrárnu i přehradu, začaly hned, jak se jich ruská armáda zmocnila. V dubnu 2022 ukrajinská vojenská rozvědka oznámila, že ruští ozbrojenci elektrárnu zaminovali. Krátce poté se ukrajinské úřady začaly připravovat na následky a plánovaly záchranu obyvatel.



Sociální infrastruktura



Odborníci z chersonského odboru civilní ochrany předpokládali, že v případě zničení přehrady Kachovka bude zatopeno více než 80 osad podél řeky Dněpr a Cherson, včetně měst a vesnic na levém břehu Dněpru: Kazatskoe, Kardašinka, Kohany, Lvovo, Tyaginka, Oleški, Hola Prystan, Peščanovka. Mnoho dalších spadá do záplavové zóny. Ke katastrofálnímu zaplavení osad podél řeky Dněpr skutečně došlo během několika hodin po protržení hráze.



"Hladina vody v Dněpru může po protržení hráze stoupnout až na 5 metrů. Maximální hladiny bude dosaženo za 13 hodin a 48 minut. Doba stání povodňového maxima je tři hodiny a 30 minut," předpokládalo chersonské oddělení civilní ochrany.



Průmyslová ekoložka Natalja Kozbur poznamenala, že hladina vody již stoupla na katastrofální úroveň. Dodala, že průlom zničí veškerou infrastrukturu v postižených oblastech.



"Zásobování elektřinou je celá síť. To znamená, že bude odpojena nejen jedna oblast, ale i všechny přilehlé oblasti. Proto bude rozsah větší, než ukazují mapy. Budou narušeny všechny komunikace pro obživu lidí," řekla.





Vyvstává problém obnovení obyvatelnosti v regionech na jihu země. To může vést k dočasnému vylidnění některých lokalit a nové vlně uprchlíků v jiných městech.





"Klesající hladina vody v přehradě Kachovka povede k poklesu hladiny podzemní vody - odvodnění studní, zavlažovacích kanálů a řek. Pokud hladina klesne alespoň o metr, nebudou fungovat ani přivaděče pitné vody a obyvatelé nebudou mít pitnou vodu," vysvětluje Nelipa.





Představitel ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov potvrdil, že Ukrajina počítala s tím, že Rusové mohou vyhodit do povětří přehradu MVE Kachovka."V loňském roce ukrajinská vojenská rozvědka oznámila, že vodní elektrárnu Kachovka zaminovala ruská vojska, a zveřejnila fotografie a videodůkazy. Dnes se Rusové tímto teroristickým činem, ekocidou, snaží zkomplikovat deokupaci ukrajinského území. Zejména panují jejich obavy z obojživelného vylodění Ukrajinců.Tento teroristický čin je také pokračováním ruské politiky jaderného vydírání, neboť zkomplikuje bezpečnostní situaci v Záporožské jaderné elektrárně," komentoval Jusov proV říjnu 2022 americký Institut pro studium války předpověděl, že ruská vojska by mohla po ústupu z Chersonu protrhnout hráz Kachovky, což by jim umožnilo "obvinit" Ukrajinu ze zaplavení okolních osad.Interaktivní mapy důsledků možného protržení přehrady Kachovka, které před osmi měsíci zveřejnila různá média, ukazovaly, že by byly zaplaveny rozsáhlé oblasti, především na levém břehu Dněpru, který je pod okupací ruské armády. Odborníci odhadují, že vlna bude vysoká 4,8 metru a rozliv bude široký asi 5 kilometrů.Podle Natalji Humeňuk, vedoucí tiskového střediska jihoukrajinských obranných sil, vyhodili Rusové Kachovku do vzduchu jako zoufalé opatření, aby ztížili protiofenzívu a vytvořili tlak na Ukrajinu."Rusové vyhodili do vzduchu část struktury a používají kartu vydírání, aby tlačili na obranné síly, aby tlačili na Ukrajinu jako celek, nemajíce už sílu čekat, odkud ta protiofenzíva přijde," řekla Humeňuková."Poté, co si uvědomili, co (Rusové) udělali, se teď evakuují, protože levý břeh bude trpět jako první, protože je geograficky níže a podle toho tam spadne první část vody, hlavní záplavy," dodala.Podle ekologů způsobí povodeň obrovské škody na fauně a flóře, přičemž druhy, které nejsou přizpůsobeny životu ve vodě, utrpí obrovské ztráty."Rozsah ekologické katastrofy daleko přesáhne hranice Ukrajiny a zasáhne celou černomořskou oblast. Škody způsobené na životním prostředí tímto teroristickým činem Rusů budou komplexní, dlouhodobé a nenapravitelné. Postižen bude celý ekosystém. Proto se ve skutečnosti jedná o skutečnou ekocidu," říká Andrej Nelipa, předseda Společenství ukrajinských rybářů.Natalija Kozbur dodává, že vyplavovány mohou být i hřbitovy a skládky. To následně povede k uvolňování toxických látek do vody."Nyní je známo, že se do Dněpru dostalo nejméně 150 tun strojních mazadel. Existuje však riziko, že se únik zdvojnásobí, tedy až na 300 tun," uvedla.Navíc v důsledku katastrofy dojde ke zničení ekosystémů dolního Dněpru a Kachovské nádrže, devastaci suchozemských a vodních ekosystémů v záplavové zóně a kolapsu zoologických a biologických památek.Eroze pobřežních linií bude mít navíc za následek pronikání půdních bakterií do vody, což sníží její kvalitu.Obyvatelé Chersonské oblasti již byli vyzváni, aby se zásobili pitnou a technickou vodou. Místní média začala zveřejňovat videa o stavu vody v domácnostech lidí v Chersonu a oblasti i na Krymu. Zničení přehrady a jejích dalších objektů však může mít za následek, že voda nebude vůbec.Prezident Volodymyr Zelenskyj po schůzce nejvyšších představitelů oznámil, že vyhození přehrady vodní elektrárny Kachovka do povětří neovlivní schopnost Ukrajiny odbahnit vlastní území.Podle prezidenta ukrajinská rozvědka zjistila, že Rusové vyhodili přehradu do povětří záměrně, ale jednali chaoticky a nechali zaplavit vlastní zařízení.Zelenskyj dodal, že byla také analyzována situace na frontě a připravenost ukrajinských sil k další akci.