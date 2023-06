Zelenskyj: Apelujeme na svět: Lidé v zaplavené, Rusy okupované části Chersonu naléhavě potřebují mezinárodní pomoc! Jde jim o život!

8. 6. 2023

Zelenskyj je šokován, že svět lidem v okupované zaplavené části Chersonské oblasti nenabídl vůbec žádnou pomoc:

"Situace v okupované části Chersonské oblasti je naprosto katastrofální. Okupanti prostě nechali lidi v těchto hrozných podmínkách. Bez záchrany, bez vody, jen na střechách v zaplavených obcích. A to je další záměrný zločin Ruska: poté, co teroristický stát způsobí katastrofu, maximalizuje i škody z ní.

Nyní potřebujeme jasnou a rychlou reakci světa na to, co se děje. Nelze ani s jistotou stanovit, kolik lidí na dočasně okupovaném území Chersonské oblasti může zemřít bez záchrany, bez pitné vody, bez potravin, bez lékařské péče. Naše armáda a speciální služby zachraňují lidi, jak je to jen možné, navzdory ostřelování.

Je však třeba vyvinout rozsáhlé úsilí.

Potřebujeme, aby se mezinárodní organizace, například Mezinárodní výbor Červeného kříže, okamžitě zapojily do záchranné operace a pomohly lidem v okupované části Chersonské oblasti. Každý člověk, který tam zemře, je rozsudkem nad stávající mezinárodní architekturou a mezinárodními organizacemi, které zapomněly, jak zachraňovat životy. Pokud nyní v oblasti této katastrofy není žádná mezinárodní organizace, znamená to, že vůbec neexistuje, že není schopna fungovat. Všechny příslušné výzvy ze strany Ukrajiny a naší vlády jsou na místě."

