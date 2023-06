V Polsku způsobili katoličtí fanatici smrt další těhotné ženy

8. 6. 2023

čas čtení < 1 minuta

V Polsku mezitím zemřela další žena poté, co jí v nemocnici neprovedli potrat, aby jí zachránili život, protože plodu stále tlouklo srdce.



Nyní přestala bít dvě srdce.



Dobrá práce, katoličtí fanatici, kteří nenávidí ženy.

Meanwhile in Poland another woman died after hospital failed to perform abortion to save her life because the fetus's heart was still beating.



Now two hearts stopped beating.



Good job, catholic fanatics who hate women.