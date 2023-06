Wagnerův kanál na Telegramu navrhuje bombardováním zničit přehradu u vodní nádrže nad Kyjevem

8. 6. 2023

čas čtení < 1 minuta

Proč je situace s výbuchem přehrady Kachovská MVE tak krásná? Vysvětluji. V této válce budeme mít vždy jeden hlavní trumf, který můžeme použít proti Chochlům [Ukrajincům]. A není to ani jaderná zbraň. Je to kyjevská přehrada. Malá tenká přehrada, který zadržuje miliony tun vody, jež se okamžitě vyvalí na Kyjev a spláchne tyto Augiášovy chlévy do kanalizace. Hráz je stará, prohnilá a zrezivělá. Mnoho střel nevydrží. Statisíce Kyjevanů, zejména těch, kteří žijí na nízkém levém břehu, nejspíš okamžitě zemřou. Kyjev se z této katastrofy nikdy nevzpamatuje. Jsem si jist, že tato přehrada je časovanou bombou, jejíž časovač už začal tikat. Díky SSSR za tento trumf v rukávu.









