Seismická data doplňují důkazy o tom, že ukrajinská přehrada Kachovka byla vyhozena Rusy do povětří

10. 6. 2023

čas čtení 6 minut



Záznamy dokazují výbuch v úterý brzy ráno, podle Ukrajiny zachycený hovor dokazuje, že za něj je zodpovědné Rusko





Po zveřejnění seismických dat, která dokazují, že v úterý v časných ranních hodinách došlo v přehradě k výbuchu, přibývá důkazů, že přehrada Nová Kachovka byla vyhozena do povětří.



Norská seismická síť Norsar uvedla, že signály z regionální stanice v Rumunsku ukazují na výbuch ve 2.54 hodin. Norsar nevyvodil žádné závěry ohledně toho, kdo je za výbuch zodpovědný. Výbuch v elektrárně Kachovka byl tak silný, že ho zaznamenala seismická stanice v Rumunsku, 600 km od Kachovky.



Deník New York Times citoval vysokého představitele Bidenovy administrativy, který uvedl, že americké špionážní satelity rovněž zaznamenaly výbuch na přehradě těsně před jejím zřícením, ale dodal, že američtí zpravodajští analytici stále nedospěli k závěru, kdo výbuch způsobil nebo co se přesně stalo. Po zveřejnění seismických dat, která dokazují, že v úterý v časných ranních hodinách došlo v přehradě k výbuchu, přibývá důkazů, že přehrada Nová Kachovka byla vyhozena do povětří.Norská seismická síť Norsar uvedla, že signály z regionální stanice v Rumunsku ukazují na výbuch ve 2.54 hodin. Norsar nevyvodil žádné závěry ohledně toho, kdo je za výbuch zodpovědný. Výbuch v elektrárně Kachovka byl tak silný, že ho zaznamenala seismická stanice v Rumunsku, 600 km od Kachovky.Deník New York Times citoval vysokého představitele Bidenovy administrativy, který uvedl, že americké špionážní satelity rovněž zaznamenaly výbuch na přehradě těsně před jejím zřícením, ale dodal, že američtí zpravodajští analytici stále nedospěli k závěru, kdo výbuch způsobil nebo co se přesně stalo.



Ukrajinská vláda uvedla, že ruské okupační síly měly v době výbuchu kontrolu nad hydroelektrárenskou infrastrukturou na vrcholu přehrady a využívaly ji. Odborníci na výbušniny uvedli, že by bylo mnohem snazší vyhodit přehradu do povětří zevnitř než ji ostřelovat z dálky.



V pátek ráno zveřejnila ukrajinská bezpečnostní služba údajně zachycený telefonní hovor, který dokazuje odpovědnost Ruska za úterní vyhození přehrady do povětří.



SBU zveřejnila na Telegramu nahrávku 90sekundového telefonického rozhovoru a tuvedla, že se jedná o rozhovor dvou okupantů, což je slovo, které ukrajinští představitelé obvykle používají pro ruské vojáky.



Oba muži diskutují o zničení přehrady a jeden z nich předpokládá, že ho provedli Ukrajinci, ale druhý mluvčí ho opravuje a říká, že "to udělali naši kluci".



"Je tam naše diverzní skupina. Chtěli tou přehradou vyvolat strach. Nešlo to podle plánu. Víc, než plánovali," řekl řečník.



Pravost hovoru se nepodařilo ověřit. Prohlášení SBU neidentifikovalo mluvčího ani neuvedlo čas a místo, kde se měl hovor uskutečnit. Zdroj z SBU uvedl, že hovor byl zachycen ve čtvrtek a že další podrobnosti nemohou být poskytnuty, protože nahrávka je součástí trestního vyšetřování.



Ukrajinští představitelé vyjádřili zklamání nad tím, že verze Kyjeva o zničení přehrady, podle níž ji zevnitř vyhodily do povětří ruské síly, nebyla dosud potvrzena americkými, britskými ani jinými zpravodajskými službami.



Ihor Syrota, generální ředitel ukrajinské hydroenergetické společnosti Ukrhydroenergo, uvedl, že náznaky, že přehrada mohla být zničena ukrajinským ostřelováním nebo katastrofálním selháním konstrukce, jsou ruskou propagandou.



"Elektrárna byla navržena tak, aby odolala jadernému úderu," řekl Syrota v Kyjevě. "Aby byla elektrárna zničena zvenčí, musely by být na stejné místo svrženy nejméně tři letecké bomby, každá o hmotnosti 500 kg. Stanice byla vyhozena do povětří zevnitř."





Dodal: "Přivezli tam stovky kilogramů výbušnin. Ukrajina loni oznámila, že stanice byla zaminována. Rusové jen čekali, než to vyhodí do povětří.



Volodymyr Zelenskyj uspořádal online setkání s ekologickými aktivisty z celého světa, a založil skupinu odborníků, která by měla shromáždit podporu na pomoc při obnově po ekologické katastrofě způsobené zničením přehrady.



"Desetitisíce ptáků a nejméně 20 000 divokých zvířat jsou ohroženy smrtí," uvedl ukrajinský prezident. "Je zřejmé, že Kachovská nádrž se změnila v obrovský hřbitov pro miliony živých bytostí."



Dodal, že se z toho stává celosvětový problém, protože kontaminované povodňové vody odtékají do Černého moře.



Ve svém nočním videoposelství, nahraném ve vlaku po návštěvě záplavové oblasti, Zelenskyj poděkoval ukrajinským vojákům a zopakoval dřívější tvrzení Kyjeva o vojenských úspěších v okolí města Bachmut.



O jižní frontě, která se zatím jeví jako hlavní ohnisko vznikající ukrajinské protiofenzívy, nehovořil. "Vidíme každý detail. Ale dnes není čas o tom mluvit," řekl.



Náměstek ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar uvedl, že na jižní frontě pokračují boje o osadu Velyka Novosilka a ruské jednotky budují "aktivní obranu" města Orichiv.



Vladimir Putin v pátek prohlásil, že Ukrajina zahájila protiofenzívu, ale že ruské linie zůstaly pevné.



"S jistotou lze říci, že ukrajinská ofenzíva začala; svědčí o tom jejich použití strategických rezerv," řekl ruský prezident novinářům na konferenci v Soči.



"Ukrajinská vojska nedosáhla svých cílů v žádném sektoru, a to díky odvaze ruských vojáků, správné organizaci vojsk," řekl. I když dodal, že Kyjev má stále ofenzivní potenciál.



Putin také uvedl, že Rusku chybí moderní zbraně, ale že zbrojní průmysl země se rychle rozvíjí.



Ruské oficiální zdroje a vojenští blogeři informovali o intenzivních bojích v noci a brzy ráno v pátek v okolí vesnice Lobkove, jižně od ukrajinského města Záporoží, a Orichivu, asi50 km dále na východ podél fronty.



Neověřená videa zveřejněná na internetu ukazovala tank Leopard německé výroby a bojová vozidla pěchoty Bradley americké výroby poškozená a opuštěná na bojišti. Nepotvrzené zprávy ruských vojenských bloggerů líčí pouze malé pokroky ukrajinských sil za cenu vysokých ztrát na životech a ztrátách techniky.



"Ukrajinské síly provedly v noci ze 7. na 8. června omezený, ale přesto významný útok v západní Záporožské oblasti," uvedl washingtonský Institut pro studium války (ISW). "Ruské síly se tomuto útoku zjevně bránily a k 8. červnu údajně získaly zpět své původní pozice.



"Ukrajinské síly pronikly do počáteční obranné linie, ruské síly se stáhly na druhou linii opevnění a ruské zálohy následně podnikly protiútok, aby znovu dobyly počáteční obrannou linii," uvedl ISW.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0