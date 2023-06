Ruská Rada federace: Podmínkou jednání s Ukrajinou je "předání dalších tří oblastí"

12. 6. 2023

Pro zahájení jednání s Ukrajinou je nezbytné, aby předala Nikolajevskou, Oděskou a Charkivskou oblast Rusku. Uvedl to v rozhovoru s Ura.ru člen Výboru pro zahraniční věci Rady federace Ruské federace, senátor za Republiku Krym Sergej Cekov.

Senátor vyjádřil pochybnosti o bezprostředním a veřejném souhlasu Ukrajiny s jednáními, ale poznamenal, že v případě předání těchto území by bylo možné zahájit dialog. Zároveň zdůraznil, že otázky demilitarizace, denacifikace a neutrálního statusu by měly zůstat na pořadu jednání. Poznamenal také, že ukrajinská strana by měla vyjádřit svou připravenost k jednání.

Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že v současné době neexistuje žádný základ pro dialog s Ukrajinou. Poznamenal, že Kyjiv není připraven zasednout k jednacímu stolu s Moskvou a ukrajinské úřady s ní nenavazují kontakt.

"Teď neexistuje žádný základ, ani chatrný, aby se vybudoval alespoň nějaký druh dialogu. Vidíme: a) - neochotu režimu, b) - nepřipravenost, c) - nepřípustnost pro režim ze strany vlastníků, abych tak řekl, bez jakýchkoli diplomatických pochybností. Proto nyní neexistují žádné předpoklady pro jednání," řekl Peskov.

Již dříve úřadující hlava Doněcké lidové republiky Denis Pušilin vyjádřil svou nedůvěru k možnosti mírového urovnání konfliktu na Ukrajině v této fázi. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov řekl, že Kyjiv nepotřebuje prostředníky pro jednání, pokud cíle zvláštní operace Ruské federace zůstanou stejné.

