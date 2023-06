"Dnešní ruský režim vznikl státním převratem"

14. 6. 2023

čas čtení 2 minuty

Novinář Alexej Novoselov tvrdí ve svém posledním rozhovoru, že použití síly proti Nejvyššímu sovětu Borisem Jelcinem v říjnu 1993 bylo první postsovětskou "zvláštní operací" a připravilo půdu pro celý Putinův přístup k pravidlům. tvrdí ve svém posledním rozhovoru, že použití síly proti Nejvyššímu sovětu Borisem Jelcinem v říjnu 1993 bylo první postsovětskou "zvláštní operací" a připravilo půdu pro celý Putinův přístup k pravidlům.

Na otázku, která událost podle něj sehrála největší roli při definování současné situace, novinář říká, že věří, že to byl útok na parlament 30 lety.

Dříve sám přijímal liberální názor, že Jelcin byl ohrožen těmi, kteří se chtěli vrátit ke starému systému, a podnikl příslušné kroky. Ale teď, když se na věci podíval podrobněji, uznal, že je to chyba - a že to, co první ruský prezident udělal, mělo jinou příčinu a jiný soubor důsledků.

Dříve si byl naprosto jistý, že události roku 1993 v Rusku byly pokusem poslanců chopit se moci. Ale teď chápe, že v důsledku tohoto státního převratu se objevila nová Ústava a začalo pokládání základů současného režimu.

Palba na Nejvyšší sovět byla první "zvláštní operací" v Rusku, prvním použitím síly po roce 1991 k "vyřešení" složité politické situace. A velkou tragédií je, že toto úsilí bylo korunováno úspěchem.

Samotný řidič tanku, který se zúčastnil událostí v roce 1993, jel do Grozného - a tato válka měla velký vliv na Rusko, které jednoduše smetla z evropské cesty rozvoje.

Rusko začal být kritizováno Západem, Jelcinovi příznivci se stali dominantními v parlamentu a volby byly považovány za nereálné. Jelcin ztratil podporu veřejnosti a tisku, stále více spoléhal na úzký okruh bezpečnostních složek, úředníků a liberálních technokratů, kteří pak vykonávali funkci jeho politických stratégů.

Během prezidentské volby v roce 1996 tyto skupiny byly stále v konfliktu, ale na konci Jelcinova druhého funkčního období se mu podařilo získat modernější a "adekvátní" bezpečnostní představitele. V té době vznikla symbióza bezpečnostních složek a technokratů.

Říjen roku 1993 byl tedy jednou ze tří klíčových událostí, které definovaly dnešní Rusko. Další dvě byly bolševická revoluce v roce 1917 a 2. světová válka. Rusko bylo vždy zemí, která čelí minulosti. 90 % všech diskusí se týká minulosti, místo přítomnosti nebo budoucnosti.

Každý, kdo poslouchal Putinovy projevy před únorem 2022, by získal pocit, že všechno je o minulosti. Tato posedlost Rusy do značné míry charakterizuje.

Zdroj v ruštině: ZDE

0