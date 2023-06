Systém 4. kx

15. 6. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Bohumil Kartous nedávno upozornil v Britských listech na, zdá se, skvělou publikaci REKRUT 244. Je dobré si ji přečíst. Jako hodně volné pokračování románu „1984“, zasazené ale do technologií, které už Orwell odhadovat nemohl. Hledá a částečně i odhaluje, co je v životě skutečné, co důležité, co je iluze, co manipulace, co rizika přemrštěné závislosti na technologiích, co sebedestrukce, jaký je význam jedince, jaká je moc strachu, co je cílem koho a proč tomu tak je.