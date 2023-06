Katastrofální oteplení Severního moře a Atlantického oceánu

19. 6. 2023

čas čtení < 1 minuta

V některých částech Severního moře je o více než 6 °C tepleji, než je pro toto roční období obvyklé. Jedná se pravděpodobně o nejvíce anomálně teplou vodní plochu na planetě.

Pro velkou část západní Evropy platí varování před silnými bouřkami... [1/2]



Vzhledem k tomu, že zbytek západní Evropy je obklopen vlnou veder v severním Atlantiku, asi nikoho nepřekvapí, že dnes platí několik varování před silnými bouřkami. Velké až velmi velké kroupy, silné nárazy větru a přívalové srážky.

Parts of the North Sea are >6°C warmer than usual for this time of the year. It's probably the most anomalously warm body of water on the planet.

There are severe storm warnings in place for much of Western Europe... [1/2] pic.twitter.com/QBPa5IQOxV