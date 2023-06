dTest: Duch ve stroji – rizika generativní umělé inteligence z pohledu spotřebitele a jejich řešení

20. 6. 2023

Forbrukerrådet (norská spotřebitelská organizace) dnes zveřejnila podrobnou zprávu "Ghost in the machine – Addressing the consumer harms of generative AI" (Duch ve stroji – rizika generativní umělé inteligence z pohledu spotřebitele a jejich řešení). Zpráva popisuje hrozby, právní rámec a možné způsoby ochrany práv spotřebitelů v souvislosti s překotným rozvojem generativní umělé inteligence. Spotřebitelské organizace z celé EU a USA v souvislosti se zveřejněním zprávy apelují na politické zástupce i regulační orgány, aby nečekali na připravovaný Akt o umělé inteligenci a zasadili se o využívání současných nástrojů k ochraně spotřebitelů v dané oblasti.