Ruská agrese na Ukrajině: Podle Ruska byly na cestě do Moskvy sestřeleny ukrajinské bezpilotní letouny; Spojené království představilo nový balík pomoci pro Ukrajinu

21. 6. 2023

Moskevský gubernátor tvrdí, že se drony přiblížily k vojenským skladům; v Londýně začíná britská konference na podporu obnovy



- Drony sestřeleny při přiblížení k vojenským skladům u Moskvy, tvrdí Rusko



Dva bezpilotní letouny byly sestřeleny na cestě k vojenským skladům v Moskevské oblasti, uvedl podle agentury Reuters gubernátor oblasti Andrej Vorobjov.



"Byly nalezeny trosky, žádné škody ani oběti," uvedl Vorobjov a dodal, že drony spadly poblíž obce Kalininec.



Ruské kanály v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, včetně jednoho s vazbami na bezpečnostní služby, uvedly, že nejméně jeden další dron byl zachycen u obce Lukino.





- V Londýně ve středu ráno začala konference o obnově Ukrajiny. Na konferenci vystoupil ministr zahraničí James Cleverly.



Říká:



Dámy a pánové, vítejte. Je zde více než 1000 osob s rozhodovací pravomocí ve veřejném a soukromém sektoru. Vlády zastupující 61 států, 33 mezinárodních organizací, více než 400 podniků a 130 organizací občanské společnosti. Po téměř 18 měsících, kdy Ukrajina odolávala ruské invazi v plném rozsahu, se dnes mezinárodní společenství schází se společnou vírou a důvěrou v budoucnost Ukrajiny.



Ruská invaze v plném rozsahu způsobila nevýslovné utrpení, ale Ukrajina se nyní obnovuje. Obnova nabízí příležitost nejen napravit to, co bylo ztraceno, ale také vykročit vpřed a obnovit ekonomiku, která bude modernější, otevřenější, ekologičtější a odolnější. Když jsem nedávno navštívil Kyjev, všude jsem již viděl stavební techniku JCB.



Vidíte, že jde o uvolnění ukrajinského potenciálu, o podporu okamžitých potřeb Ukrajiny při obnově a o uvolnění obnovy vedené soukromým sektorem. Po obětech a utrpení války Ukrajinci plánují lepší budoucnost. A je v zájmu celého světa, aby země, kterou obnoví, byla silnější než kdy dříve, integrovaná do světových trhů a soběstačná.



- Mluvčí generálního štábu Andrij Kovaljov uvedl, že ukrajinské síly vedou útočné operace ve směru na Ruskem okupovaná města Melitopol a Berďansk v Záporožské oblasti, a vyjmenoval názvy jihovýchodních obcí.



"Měli částečný úspěch na směrech Novodanilivka - Robotyne, Mala Tokmačka - Verbove, Vilne Pole - Makarivka, upevňují se na dosažených hranicích," citovalo ho ukrajinské Vojenské mediální centrum.



Ukrajina také bojuje, aby zadržela postup ruských vojsk na východě, přičemž "obzvláště těžké boje" probíhají podél u Lymanu v Doněcké oblasti, uvedl.





- Ukrajina v pondělí uvedla, že během dvou týdnů protiofenzivních operací na okupovaném jihu dobyla zpět osm vesnic, ale že kremelské síly se snaží získat iniciativu na východě a zintenzivňují útoky.





- Ministerstvo obrany Spojeného království vydalo své aktuální informace o situaci na Ukrajině. Uvádí se v ní:



V sektorech jižní Ukrajiny pokračují intenzivní boje. V posledních týdnech však Rusko nadále vynakládá značné úsilí na budování obranných linií hluboko v týlových oblastech, zejména na přístupech k okupovanému Krymu.



To zahrnuje rozsáhlé pásmo obrany o délce 9 km, 3,5 km severně od města Armjansk, na úzkém mostě země spojujícím Krym s Chersonskou oblastí.



Tato propracovaná obranná opatření zdůrazňují hodnocení ruského velení, že ukrajinské síly jsou schopny přímo zaútočit na Krym.



Rusko nadále považuje udržení kontroly nad poloostrovem za nejvyšší politickou prioritu.



- Ukrajinské síly získávají určitý prostor směrem k Melitopolu a Berdiansku v jižní Záporožské oblasti, uvedl podle agentury Reuters Andrij Kovaljov, mluvčí Generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil.



"Měli částečný úspěch, získávají půdu pod nohama," citoval Kovaleva v příspěvku na kanálu Telegram ukrajinského vojenského mediálního centra a dodal, že zisky jsou mimo jiné u osad Malá Tokmačka a Robotyne.



Ukrajina nadále zadržuje postup ruských vojsk na východě země, přičemž "obzvláště těžké boje" probíhají podél u Lymanu v Doněcké oblasti, dodal.



- "Intenzivní boje" pokračují na jihu Ukrajiny, uvádí britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zprávě o konfliktu.



Uvádí, že Rusko v poslední době vynaložilo "značné úsilí na vybudování obranných linií hluboko v týlových oblastech, zejména na přístupech k okupovanému Krymu", a zdůrazňuje, že Moskva "odhaduje, že ukrajinské síly jsou schopny přímo zaútočit na Krym".



"Rusko nadále považuje udržení kontroly nad poloostrovem za nejvyšší politickou prioritu," uvádí se v dokumentu.



- Agentura Tass s odvoláním na nejmenované zdroje z bezpečnostních složek uvedla, že další dron byl podle agentury Reuters sestřelen u obce Lukino v Moskevské oblasti.



Tass rovněž uvedl, že dva z dronů byly zachyceny na cestě k tamanské divizi ruských pozemních sil. Divize sídlí v Kalinincích, asi 60 km od Kremlu.



Agentura Reuters nemohla tyto zprávy nezávisle ověřit. Nebylo bezprostředně známo, kdo bezpilotní letouny vypustil.



V květnu drony zasáhly bohaté čtvrti Moskvy, což Rusko označilo za ukrajinský útok a jeden politik za nejnebezpečnější útok na hlavní město od druhé světové války.



Ukrajina se téměř nikdy veřejně nepřihlašuje k odpovědnosti za útoky uvnitř Ruska nebo na Ruskem kontrolovaném území na Ukrajině.





- Analýza ISW uvádí, že běloruský generální štáb potvrdil, že Bělorusko změnilo znění své ústavy a vzdalo se neutrality a nejaderného statusu.



Zástupce náčelníka fakulty běloruského generálního štábu plukovník Andrej Bogodel 20. června prohlásil, že v reakci na "vnější výzvy a hrozby" provedlo Bělorusko požadované změny ve své ústavě, kterými se vzdalo neutrality a odstranilo formulaci o svém nejaderném statusu.



Tento krok přišel poté, co ruský prezident Vladimir Putin minulý týden prohlásil, že do Běloruska dorazily první taktické jaderné zbraně, které tam mají být umístěny.



V reakci na toto oznámení americký prezident Joe Biden uvedl, že hrozba, že by Rusko mohlo použít taktické jaderné zbraně, je "reálná".



- Institut pro studium války ve svém nejnovějším hodnocenpíše o snahách Ruska rozšířit svůj vojenský nábor a konstatuje, že Rusko opět snížilo své požadavky na způsobilost.



Poukazuje na zprávu agentury Tass, která uvádí, že Duma v úterý přijala ve třetím, závěrečném čtení zákon, který umožní občanům se záznamem v trestním rejstříku a těm, kteří jsou považováni za "částečně způsobilé" k vojenské službě, podepsat v době války smlouvy s armádou.



- Ukrajinské síly "ničí nepřítele", říká Zelenskyj



Ukrajinské síly "velmi aktivně ničí nepřítele, fyzicky čistí Ukrajinu", uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém posledním večerním projevu.



"Ochrana před terorem znamená ničení teroristů. A je zárukou toho, že stát zla už nikdy nebude mít možnost přinést na Ukrajinu zlo," pokračoval.



Ukrajina má za sebou více než dva týdny protiofenzívy a dosáhla malých pokroků.



- Generál Oleksander Syrskij, velitel ukrajinských pozemních sil, v úterý na Telegramu uvedl, že jeho vojáci postupují po stranách rozvráceného města Bachmut, které minulý měsíc po měsících bojů padlo do rukou ruských žoldáků, informovala agentura Reuters.



Ukrajinské jednotky podle něj odrážejí stále intenzivnější ruské útoky poblíž Kupjanska na severovýchodě země.



Náměstkyně ministra obrany Hanna Maliar uvedla, že ukrajinské síly na jihu "postupně, malými krůčky, ale velmi jistě, postupují vpřed. Mohli bychom dokonce použít alegorii, že nepříteli ukrajujeme každý metr půdy".



Ukrajinské síly na jihu a východě "aktivně ničí nepřítele", prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém posledním večerním projevu po více než dvou týdnech ukrajinské protiofenzívy.



Před významnou konferencí v Londýně, na níž se Velká Británie a EU chystají přislíbit miliardovou pomoc na obnovu Ukrajiny, Zelenskyj rovněž ujistil své mezinárodní partnery, že "Ukrajina používá každou zbraň a každý granát co nejefektivněji a vždy k ochraně životů".



Uvedl, že obnova Ukrajiny "se stane nejen stavebním projektem, ale také globálním projektem ochrany".



"Obnovená Ukrajina, transformovaná Ukrajina, posílená Ukrajina je nositelem bezpečnosti a garantem bezpečnosti, je ochranou před jakoukoli formou ruského teroru a ochranou před jakýmkoli opakováním ruské agrese," řekl.



- Před londýnskou konferencí jeden z vysokých ukrajinských představitelů uvedl, že země bude mít problém absorbovat očekávanou miliardovou pomoc západního soukromého a veřejného sektoru na svou obnovu nikoliv kvůli korupci, ale kvůli prostému nedostatku kapacit na zpracování a investování tak obrovských částek. "Historicky největší částka, se kterou jsme byli schopni pracovat, byla 6 miliard dolarů ročně v roce 2014," řekl Mustafa Najjem, šéf ukrajinské státní agentury pro obnovu a rozvoj infrastruktury.





- Rusko pohrozilo údery na kyjevská "rozhodovací centra", pokud Ukrajina použije rakety dodané Západem proti okupovanému poloostrovu Krym. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že případné použití raket Himars dodaných USA a Storm Shadow dodaných Spojeným královstvím proti cílům na Krymu by znamenalo "plné zapojení Západu do konfliktu a znamenalo by okamžité údery na rozhodovací centra na ukrajinském území".





- Šéf ukrajinské vojenské rozvědky obvinil Rusko ze zaminování chladicího jezírka, které slouží k udržování teploty reaktorů v Ruskem okupované jaderné elektrárně Záporoží na jihu Ukrajiny. "Nejděsivější je, že Záporožská jaderná elektrárna byla v té době dodatečně zaminována... konkrétně bylo zaminováno chladicí jezírko," řekl v televizi Kyrylo Budanov, šéf agentury GUR.





- Pentagon sděluje, že za poslední dva roky nadhodnotil hodnotu zbraní, které poslal na Ukrajinu, o 6,2 miliardy dolarů - což je přibližně dvojnásobek původních odhadů - a vznikl tak přebytek, který bude použit na budoucí bezpečnostní balíčky. Mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová uvedla, že podrobná revize účetnictví zjistila chybu ve výši 3,6 miliardy dolarů v současném fiskálním roce a 2,6 miliardy dolarů ve fiskálním roce 2022, který skončil 30. září.



- Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k urychlení dodávek obilí z ukrajinských přístavů v Černém moři v rámci dohody umožňující bezpečný válečný vývoz, uvedl mluvčí OSN v době, kdy Rusko hrozí odstoupením od paktu, který má být obnoven 17. července. Mluvčí Farhan Haq uvedl, že Guterrese zklamalo zpomalující se tempo inspekcí lodí a vyloučení přístavu Pivdennyj (Južnyj) - jednoho ze tří ukrajinských přístavů, na které se vztahuje dohoda o vývozu do Černého moře.





- Kyjev repatrioval tři ukrajinské válečné zajatce z Maďarska, kam byli převezeni z Ruska bez koordinace s Kyjevem, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko, který již dříve obvinil Maďarsko z ignorování žádostí Kyjeva o přístup k zajatcům. Ukrajinští diplomaté a další příslušné ukrajinské orgány se snaží přivést zpět zbývající válečné zajatce, uvedl Nikolenko.



- Prokurátoři uvedli, že doručili oznámení o podezření šéfovi kyjevské městské bezpečnosti poté, co při ruském leteckém útoku zemřeli tři lidé, kteří se nemohli dostat do protileteckého krytu. Tato úmrtí 1. června vyvolala pobouření veřejnosti a přiměla prezidenta Volodymyra Zelenského k příslibu tvrdé reakce.



- Zničení rozsáhlé přehrady vodní elektrárny Kachovka způsobilo škodu ve výši 1,2 miliardy eur, sdělil ukrajinský ministr životního prostředí Ruslan Strilec svým protějškům z EU. Varoval také, že miny objevené při povodních mohou být vyplaveny na břehy dalších evropských zemí a že "jsou věci, které nikdy nemůžeme obnovit. Jedná se o ekosystémy, které byly spláchnuty do Černého moře".







- Ukrajinský šampion v kickboxu Maksym Bordus byl zabit v boji proti ruským silám, uvádí se na internetových stránkách, které obsahují seznamy sportovců zabitých ve válce. Bordus byl zabit 11. června v "prudkých bojích proti ruským útočníkům", uvádí Sport Angels, ukrajinská webová stránka zřízená s pomocí Sportovního výboru, který sdružuje nevládní organizace a federace neolympijských sportů.







