Prigožin: Ukrajina Donbas nebombardovala a nechystala se 24.2. 2022 napadnout Rusko

23. 6. 2023

čas čtení 2 minuty

Prigožin popírá oblíbený ruský mýtus, že Ukrajina osm let bombardovala okupované části Donbasu. "Odhalil", že Ukrajina se nechystala 24. února napadnout Rusko.





Prigožin: "Po roce 2014, od roku 2014 do roku 2022, vykrádali Donbas různí lidé. Část z nich byla z prezidentovy správy, část byla FSB, část z nich byla oligarchové jako Kurčenko. To jsou lidé, kteří kradli peníze od obyvatelů Donbasu v neuznaných republikách "DPR" a "LPR". V těchto republikách existovaly sbory lidových milic, které měly bojovat proti ukrajinským útokům. Avšak tyto jednotky vlastně neexistovaly, v nich byl jen minimální počet bojovníků a určitý počet generálů si jen mezi sebou rozděloval peníze. S platem 40 000 rublů zůstalo 20 000 peněz v šupleti. 20 000 dostala ta osoba, která podepsala, že bojovník existuje, a je doma, protože se nebojuje. A ty mrtvé duše dostaly tyhle peníze, generálové dostávali tyhle peníze namísto těch mrtvých duší, a ty rozpočty byly rozkradeny. Donbas bylo fantastické místo, kde rozkrádali peníze jak zaměstnanci prezidentova úřadu. Nejprve to byl Surkov, pak Kazak. Pak kradla i FSB a absolutně jasně hierarchie generálů. A teď vysvětlím, proč byla zahájena speciální vojenská operace. Ukrajinci měli skupinu, která byla umístěna na hranicích Donbasu, přesně to byla ta, kterou jsme prorazili z Popasny do Bachmutu. Ta skupina se skládala s několika dobrovolníků, řekněme to tak, z nacionalistických formací a také z oficiální ukrajinské armády. Ta skupina si vyměňovala výstřely - my jsme stříleli na ně, oni stříleli na nás, a to trvalo těch dlouhých osm let - od roku 2014 do roku 2022. Někdy to množství různé střelby vzrostlo, někdy pokleslo. 24. února 2022 se nic mimořádného nedělo. Dnes se snaží ministerstvo obrany zblbnout společnost. Snaží se zblbnout prezidenta a vykládá historku o šílené agresi z ukrajinské strany a že se na nás chystala Ukrajina zaútočit s celým blokem NATO. "



Prigozhin denies Russia's favorite myth that Ukraine shelled occupied parts of Donbas for eight years. He "reveals" Ukraine was not about to attack Russia by 24th February.



The angles of Prigozhin's attacks on Shoigu and Russian defense ministry are becoming wider and deeper.… pic.twitter.com/4Ka2sAhC7V — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 23, 2023







0