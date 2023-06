Mezitím Putin bombarduje civilisty v Sýrii

26. 6. 2023

Den po nejvážnějším mocenském boji v nedávné ruské historii se Kreml pokouší potvrdit svou globální moc ... bombardováním civilistů v Sýrii

A day after the most serious power struggle in recent Russian history, the Kremlin tries to reassert its global power image by.... Bombing civilians in #Syria . pic.twitter.com/toNOnd5Vly

Pláč bolestí dítěte po leteckém úderu na předměstí města Džisr aš-Šughur, západně od Idlibu v neděli 25 června. Usmrceno bylo 9 lidí a dalších nejméně 30 (včetně pracujících zaměstnanců a farmářů) bylo zraněno.

The painful cries of a child injured after an air strike targeted the outskirts of the city of Jisr al-Shughur, west of #Idlib, today, Sunday, June 25, killing 9 people and injuring more than 30 others (in an inconclusive statistic), including workers and farmers who were working… pic.twitter.com/0txHCGy2y8