Reportér Radek Bartoníček si konečně povšiml, jak pražský Dopravní podnik vydírá turisty na hraně zákona

28. 6. 2023 / Jan Čulík

Radek Bartoníček zaznamenal konflikt mezi revizory a skupinou mladých turistů v pražské tramvaji č. 15. Je to skandál. Na stanicích pražské veřejné dopravy není jasně anglicky uvedeno, že po zakoupení jízdenky si ji musí turista OZNAČIT. Na jízdence je to jen miniaturním písmem.







Turisti si zakoupí jízdenku, jako v každé jiné zemi, jenže v Praze je podivná praxe, že ji musejí označit. To samozřejmě nevědí, a pro revizory pražského Dopravního podniku je to vítaná příležitost jak z nich vydřít pokutu 1000 Kč. Samozřejmě, že ti turisté to považují za naprostou sprosťárnu a přispívá to k pozoruhodné "pověsti" Prahy v zahraničí.





Byl jsem informován v posledních několika dnech o asi čtyřech takto postižených turistech. Je to hnus! Jaký to stát!!







Kdy proti tomu něco udělá pražská městská správa, pane Hřibe?







Pro zajímavost, dnešní večerní konflikt v tramvaji číslo 15 - natáčel jsem náhodně a krátce. Revizoři kontra několik mladých cizinců. Spor o (ne) zaplacené jízdné. Přiznám se, že nevím, kdo byl v právu, byla to nepřehledná situace, kterou řešili nakonec republikoví policisté. pic.twitter.com/aw7hsiZKGA — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 27, 2023





