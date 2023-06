Jejich matka marně shání svatební šaty, aby je mohla pohřbít

29. 6. 2023

čas čtení < 1 minuta

Dvě čtrnáctiletá dvojčata Anna a Julie Aksenčenkovy byly mezi těmi, kdo v pizerii v Kramatorsku zemřely po zásahu ruskou raketou. Jejich matka nyní shání svatební šaty, aby mohla své dcery pohřbít. V Kramatorsku však žádné nejsou, žádný salon není otevřený. Silná bolest

Two 14-year-old twin sisters, Anna and Yulia Aksenchenko, were among those who died in the cafe after being hit by a Russian rocket. Now their mother is looking for wedding dresses to bury her daughters. But there are none in Kramatorsk; no salon is open. Solid pain. pic.twitter.com/pZSts8UCB0