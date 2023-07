Dnes by nám věrozvěsti a Hus kázali gay marriage

5. 7. 2023 / Boris Cvek

Často zapomínáme na to, že věrozvěsti i Hus chtěli a přinášeli změnu, nový, lepší svět. Pro nás jsou často ztělesněním minulosti, k níž se máme vracet nebo ji konzervovat. Říkáme si, že oni by takový svět, v němž žijeme, nechtěli, že by si přáli návrat kamsi do námi idealizované minulosti. Jenže abychom si mohli udělat názor na jejich postoje, musíme je srovnávat s jejich vlastní dobou a s tím, co v ní chtěli vlastně dosáhnout.

Věrozvěsti přinesli hodnoty z civilizovaného, vyspělého světa do našich zanedbaných končin. Co by asi přinesli, kdyby žili dnes? Opět by to byly hodnoty vyspělého světa, možná, a pro mnohé lidi nepředstavitelně, třeba manželství homosexuálů. Rozhodně by nechtěli slyšet, že něco je tu zvykem a že to má tak zůstat. Chtěli by radikální změnu směrem k civilizovanému stavu. Divili by se a žasli, jak jsme navzdory jejích úsilí zůstal zaostalí a hloupí.

A o co vlastně šlo Janu Husovi? O mravní nápravu, věrnost biblickým ideálům. Citlivě vnímal mravní zkázu své doby. Čeho by si asi všiml dnes? Z jakých předpokladů by vycházel, kdyby dnes četl Písmo? Byl by takovým hňupem, aby ignoroval medicínu, psychologii, sociologii? Ne, v žádném případě ne. Své úsilí stavěl na hluboké vzdělanosti a anglickém teologovi, který měl na svou dobu velmi moderní názory.

Hus by stál na straně pokroku a vzdělanosti, byl by feministou, plamenným obhájcem manželství homosexuálů, mluvil by o zrůdnosti našeho vztahu ke klimatu, s obrovskou vášní by se děsil konzervativního, fašistického křesťanství. Abychom to pochopili, musíme si představit Husa vzdělaného, nemůžeme Husa s jeho tehdejší četbou a znalostmi přenést do naší doby, to bychom z něj dělali odpudivého hlupáka. Hus by, stejně jako věrozvěsti ve své době, vycházel i dnes z civilizace a vzdělanosti, neměli bychom ho tedy stavět proti nim.

