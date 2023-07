Napětí mezi Íránem a Afghánistánem hrozí destabilizovat Střední Asii

7. 7. 2023

čas čtení 2 minuty

Kábul staví kanál, který bude brát pro místní použití až jednu čtvrtinu vody, jež odtékala do jiných zemí. To již vyvolalo boje mezi íránskými a afghánskými silami - a může to brzy vést i ke střetům mezi Afghánistánem a zeměmi na severu.