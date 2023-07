Problém v Británii: Nebělošské děti mají lepší školní výsledky než bělošské děti

11. 7. 2023

čas čtení < 1 minuta

Když to bylo obráceně, horší byli nebělošští žáci, byla to vina černošských rodičů. Když mají nyní v britských školách lepší výsledky nebělošské děti, není to vinou bělošských rodičů, ale důsledkem "politické korektnosti a levicovosti škol".



"That is systemic racism."@mrjamesob points to how when black children were lagging behind in education it was 'always the fault of the parents' but now when white children lag behind it is the fault of 'political correctness and woke schools'... pic.twitter.com/z9xy1orAy9