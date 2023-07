Chcete-li zastavit globální oteplování, snižte výdaje na zbrojení

13. 7. 2023

Ještě nedávno jsem nemohla vyjít z domu, aniž bych si nasadila respirátor KN95.

Kouř z lesních požárů v Kanadě se ve vlnách valí přes Spojené státy a desítky milionů Američanů od východního pobřeží až po Středozápad se ocitly pod přísným dohledem ohledně kvality ovzduší. V telefonech se ozývají varování, když požáry zahalí obzory, zatímco koncerty a baseballové zápasy jsou rušeny nebo odloženy.

Před několika týdny jsem poprvé zažila fialový neboli bordó kód a poprvé jsem pochopila, co skutečně znamená index kvality ovzduší (AQI) vyšší než 300, když mě ze spáleného vzduchu štípaly oči. Je nepravděpodobné, že by to bylo naposledy, píše Alliyah Lusuegro.