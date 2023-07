Vlna veder Cerberus: Horké počasí se přehnalo přes jižní Evropu

Ale jak Cerberus odeznívá, italští meteorologové varují, že další vlna veder - přezdívaná Charon po převozníkovi, který přivedl duše do podsvětí v řecké mytologii - vytáhne teploty zpět na 43 ° C v Římě a možných 47 ° C na ostrově Sardinie.





Zdroj v angličtině: ZDE