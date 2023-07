Rusko: Čtyři mýty o pádu impéria

17. 7. 2023

Ruští příznivci republiky a regionální skupiny, které chtějí, aby jejich vlast získala nezávislost a jejich děti mohly mít lepší budoucnost, spoléhají na čtyři základní mýty, píše Denis Sokolov. Ruští příznivci republiky a regionální skupiny, které chtějí, aby jejich vlast získala nezávislost a jejich děti mohly mít lepší budoucnost, spoléhají na čtyři základní mýty,

Odpůrci rozpuštění impéria tvrdí, že demontáž Ruské federace by byla katastrofou, a trvají na tom, že že to lidé nechtějí, ti, kteří o to usilují, nikoho nereprezentují, nezávislost povede k bratrovražedným válkám a regiony a republiky nemají žádné ekonomické základy, na kterých by se dalo stavět.

Žádný z těchto argumentů neobstojí. Ale jeden se zdá být nejpřesvědčivější pro největší počet účastníků této rozpravy. Tvrdí, že demontáž Ruské federace by vedla k obrovskému počtu válek mezi nově nezávislými zeměmi s velkými ztrátami na životech a ekonomickou destrukcí.

Sokolov je naopak přesvědčen, že demontáž impéria by války zastavila.

Občanská válka v Rusku je podle něj už ve skutečnosti zahájena Putinem, Prigožinem, Kadyrovem a mnoha dalšími, kteří ještě nejsou veřejně viditelní. Rozdělují si zemi na vlivové zóny, průmyslová odvětví, teritoria a finanční toky.

Jejich válka mezi sebou je válkou o přežití, takže budou stále více nasazovat nejen zbraně, ale i propagandu. Budou otvírat staré rány a křivdy mezi národy a různými sociálními skupinami, které staví jednoho proti druhému, což je to, o čem je občanská válka.

(Jinými slovy, Sokolov předpokládá, že Rusko už se nachází na vývojové trajektorii pozdní Jugoslávie - pozn. KD.)

Upřednostňování demontáže impéria tedy směřuje k rozdělení říše ještě dříve, než se věci budou moci dále zhoršovat.

Všechna oblastní a republiková politická hnutí v Občanské radě jsou na sobě nezávislá, ale tvoří jeden mezinárodní sbor a jediné partyzánské hnutí. My jsme tedy ti, kteří zastaví občanskou válku v Rusku, ne ti, kteří to začali.

