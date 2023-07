Horký až vřelý pozdrav budovatelům českých a moravských jaderných elektráren

17. 7. 2023 / Oldřich Maděra

čas čtení 1 minuta

Zasílám horký až vřelý pozdrav budovatelům nových českých a moravských jaderných elektráren, píše ing. Ondřich Maděra.







Poprosil bych je, zda by několik těchto aktivistů nestrčilo teploměry do spodní nádrže u Dukovan a do Vltavy v místech odběru chladicí vody pro JEDU a JETE. Veřejnost by určitě velmi zajímalo, zda teplota vody je nyní již 25˚C nebo ještě výš.





Pokud má Dunaj dnes 30˚C, tak máme ve střední Evropě opravdu dlouhodobý teplotní problém a Čechám a Moravě se zřejmě nevyhne. Minulý rok museli zastavit francouzské jádro a letos už i maďarské.





Kdy zastavíme to české a moravské? Kdy se nám podaří v létě vypařit řeky Jihlavu a Horní Vltavu?







https://www.reuters.com/business/energy/hungary-nuclear-plant-cuts-output-because-warm-danube-waters-2023-07-14/ - Maďarská jaderná elektrárna snížila výkon v důsledku teplé vody v Dunaji



K tomu



https://blisty.cz/art/109412-dalsi-limitujici-faktor-rozvoje-jaderne-energetiky-voda.html



2