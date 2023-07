Baerbocková: "Německo má povinnost ukončit ruské válečné zločiny"

19. 7. 2023

Německo má kvůli své historické odpovědnosti za "nejtěžší zločiny na světě" povinnost zabránit budoucím válkám a zločinům, řekla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková DW v pondělí v New Yorku, kde se zúčastnila ceremoniálu v OSN u příležitosti 25. výročí vytvoření Mezinárodního trestního soudu (ICC).

Rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina neprodloužit dohodu, která umožnila Ukrajině vyvážet obilí uprostřed války, "šokovalo" každou zemi a každého delegáta OSN, řekla Baerbocková v rozhovoru s vedoucí kanceláře DW ve Washingtonu, DC Ines Pohl.

Zdůraznila, že je důležité vyvinout tlak na Putina, aby toto rozhodnutí zvrátil, a řekla, že nejlepší cestou je, aby africké, latinskoamerické a asijské země "oslovily Putina přímo".

"V posledním roce jsme viděli, že záleží na tom, když Putina vyzývají i jiné země světa, nejen evropské země."

Na okraj ceremoniálu Baerbocková zdůraznila: "Bylo a stále je naší odpovědností posílit mezinárodní právo, abychom zabránili budoucím válkám, zabránili genocidě, zločinům proti lidskosti."

Nejvyšší německá diplomatka současně uznala, že je obtížné uzavřít "mezeru v odpovědnosti" pomocí ICC.

Jen něco málo přes třetinu ze 193 členských států OSN, včetně Spojených států, nedokázalo ratifikovat smlouvu, která založila ICC, známou jako Římský statut. To ponechává pravomoc soudu neúčinnou.

"Cítím, že je také naší odpovědností, po norimberském procesu, po zřízení ICC uzavřít tuto mezeru v odpovědnosti," řekla Baerbocková.

Norimberský proces byl uspořádán čtyřmi hlavními spojeneckými mocnostmi - Francií, Sovětským svazem, Spojeným královstvím a Spojenými státy - po 2. světové válce, aby stíhal politické vůdce nacistického Německa.

Jaké jsou výzvy pro ICC?

Baerbocková zdůraznila, že je důležité zajistit, aby Římský statut podepsalo více zemí. V současné době je zde 123 signatářů.

Řekla, že význam ICC se stal jasnějším v uplynulém roce, uprostřed ruské války na Ukrajině.

Rusko je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN, kolektivně známé jako P5, spolu se Spojenými státy, Čínou, Francií a Spojeným královstvím.

"Nyní je skutečně zlomový okamžik, kdy jsme viděli, že pokud je agresivní válka vedena zemí P5, je to také okamžik, kdy musíme reagovat zákonem a spojit ty, kteří věří v právo a ne ve válku."

ICC vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v březnu. Putin je obviněn z válečných zločinů kvůli své roli při násilné deportaci dětí z Ukrajiny.

Význam "snížení rizika" ze strany Číny

Baerbocková se také vyjádřila k německému pohledu na americkou politiku "snižování rizika" vůči Číně a řekla, že Berlín sdílí "podobné porozumění".

"Ale tato čínská strategie není ani o USA, ani o Číně. Je to o nás, o nás Evropanech; jak se staneme odolnějšími, jak se staneme nezávislejšími na naší závislosti, kterou jsme dosud vůči Číně měli," řekla.

Baerbocková argumentovala, že s tím, jak se Peking v posledních několika letech mění, se musí změnit i evropská politika vůči němu.

"V globalizovaném světě se nemůžeme oddělit a to není to, co chceme. To, co chceme, je snížení rizika. Takže minimalizujeme vlastní riziko," řekla.

Minulý týden Německo zveřejnilo dokument o své čínské strategii, v němž varuje, že Peking využívá svou ekonomickou sílu k dosažení politických cílů.

Mnoho západních zemí přehodnocuje své ekonomické vztahy s Čínou tváří v tvář rostoucí asertivitě Pekingu v mnoha územních sporech, spolu s masivním vojenským posilováním.

Německo muselo přestat být závislé na ruské "autokratické diktatuře"

Německá nejvyšší diplomatka se také zmínila o tom, jak se její země musela během uplynulého roku naučit ukončit svou závislost na Rusku.

"Naše závislost na Rusku, na autokratické diktatuře, byla také nebezpečím pro naši vlastní bezpečnost, naši ekonomickou bezpečnost, naši energetickou bezpečnost, a tedy i naši bezpečnost jako takovou."

Od 24. února loňského roku, kdy Moskva zahájila totální invazi na sousední Ukrajinu, se Německo zejména snažilo diverzifikovat své dodávky zahrnující ruský plyn, mimo jiné dovozem LNG z USA.

