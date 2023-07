Rusko zatklo Putinova pro-válečného kritika Igora Girkina

21. 7. 2023

čas čtení 3 minuty





Agenti FSB přišli do Girkinova domu a odvedli ho "neznámým směrem", sdělila jeho manželka





Rusko zatklo Igora Girkina, bývalého velitele svých zástupných sil na východě Ukrajiny, který byl nizozemským soudem odsouzen v souvislosti se sestřelením letu MH17, na základě obvinění z extremismu, které pravděpodobně podnítila jeho kritika ruského válečného úsilí na Ukrajině. https://t Terrorist Girkin-Strelkov will remain under arrest until 18th September. pic.twitter.com/4ROC6jOXZH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 21, 2023 Rusko zatklo Igora Girkina, bývalého velitele svých zástupných sil na východě Ukrajiny, který byl nizozemským soudem odsouzen v souvislosti se sestřelením letu MH17, na základě obvinění z extremismu, které pravděpodobně podnítila jeho kritika ruského válečného úsilí na Ukrajině.





Agenti FSB přišli k němu domů a odvedli ho "neznámým směrem", uvedla podle Girkinova účtu na Telegramu jeho manželka Miroslava.



"Přátelé mi řekli, že můj manžel byl obviněn podle článku 282 trestního zákoníku Ruské federace (extremismus)," uvedla.



Girkin, který vystupuje také pod pseudonymem Strelkov, byl předním vojenským velitelem proruských sil, které od roku 2014 obsadily východoukrajinská města. Jeho ozbrojený zásah podporovaný Ruskem znamenal začátek konfliktu na Ukrajině.



Girkin se v pátek objevil v moskevské soudní síni, kde byl formálně obviněn z extremismu. Začátkem tohoto týdne vyzval k Putinovu pádu a prohlásil, že Rusko "nemůže přežít dalších šest let" jeho vlády.



Nizozemský soud ho rovněž v nepřítomnosti uznal vinným z vraždy 298 lidí na palubě letu MH17, letadla sestřeleného ruskou raketou země-vzduch při letu nad východní Ukrajinou v červenci 2014.



Girkin byl nizozemským soudem odsouzen k doživotnímu trestu za svou roli při vyslání raketového systému země-vzduch Buk řízeného Ruskem na pole u obce Pervomajsky, odkud vystřelil na osobní letadlo. Rusko bylo obviněno z ukrývání Girkina.



V Rusku se Girkin stal populárním bloggerem na Telegramu a komentátorem války. Stejně jako další pro-váleční nacionalisté kritizuje zpackanou invazi ruské armády, označuje vrcholné generály za neefektivní a kritizuje Vladimira Putina a další vrcholné představitele.



Deník RBC uvedl, že Girkinovo zatčení může souviset s peticí člena skupiny Wagner, polovojenské organizace vedené Jevgenijem Prigožinem, která minulý měsíc uspořádala krátkou vzpouru.



Pokud tomu tak je, je možné, že Girkinovo zatčení může poukazovat na širší čistku ruských nacionalistických hlasů, které dosud mohly válečné úsilí kritizovat do značné míry beztrestně, zatímco liberálních a protiválečných aktivistů byly uvězněny tisíce.



Na Ukrajině se Girkin podílel na anexi Krymu a poté vedl síly samozvané Doněcké lidové republiky, která držela okupované město Slovjansk na východě Ukrajiny, dokud jej nedobyla zpět ukrajinská armáda. Girkin, nadšenec do historie, který se účastnil rekonstrukcí, během svého pobytu soudil a popravoval ty, kteří podle něj rabovali, a to podle sovětského zákona o válečném soudnictví.



V rozhovoru pro Guardian z roku 2016 se označil za "nepohodlnou postavu" pro Kreml.





"Nevědí, co se mnou mají dělat: jsem hrdina, nebo terorista?" řekl. "Nemohou mě zatknout a uvěznit, protože by to bylo považováno za poklonkování Západu, kdyby mě nazvali teroristou. Ale dát mi vyznamenání je pro ně také nepohodlné, takže jsem v této podivné mezeře."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0