Británie: "Katastrofická" prognóza ukazuje, že do roku 2040 bude v Anglii 9 milionů lidí trpět závažnými chorobami.

25. 7. 2023

Víte, jaký je jeden z rozdílů mezi průměrným občanem České republiky a Švédska? 10 let.



Zatímco průměrný Čech se ve zdraví dožije necelých 62 let, jeho švédský protějšek má střední délku zdravého života 72 let. Důvodem jsou mj. špatná životospráva či nadměrná konzumace alkoholu… pic.twitter.com/60MklyTQ47 — Vlastimil Válek (@vlvalek) July 24, 2023

Očekává se, že počet případů demence, cukrovky, rakoviny, deprese a onemocnění ledvin prudce vzroste, protože stále více lidí dosáhne vysokého věku.

"Víme, že většině těchto nemocí lze předejít - jsou způsobeny kouřením, špatným bydlením, nezaměstnaností, špatnou kvalitou potravin a ovzduší a obezitou. Potřebujeme strategii, která zatáhne za všechny dostupné politické páky, abychom vybudovali zdravější společnost a ekonomiku."



Podle prognóz, které vedoucí představitelé zdravotnictví označili za "katastrofální", bude v Anglii do roku 2040 žít devět milionů lidí s vážnými nemocemi, jako je demence, cukrovka, rakovina, deprese a onemocnění ledvin.



V rychle stárnoucí populaci se počet lidí trpících závažnými chorobami zvýší z téměř každého šestého dospělého obyvatele v roce 2019 na téměř každého pátého v roce 2040, což bude mít obrovské důsledky pro zdravotnictví, sociální péči a veřejné finance.



Podle zprávy nadace Health Foundation bude žít se závažnými onemocněními dalších 2,5 milionu lidí, což je o 37 % více než v roce 2019 a dosáhne 9,1 milionu.



Vědci uvedli, že do 70 let věku budou mít lidé v průměru tři dlouhodobá onemocnění a do 85 let jich bude více než pět.



Čtyři pětiny nárůstu závažných onemocnění budou způsobeny stárnutím populace, protože delší délka života znamená, že lidébudou mít častěji špatný zdravotní stav. Přibližně 80 % (2 miliony lidí) z předpokládaného nárůstu počtu lidí žijících s vážnými nemocemi bude mezi lidmi staršími 70 let.



Některé pozitivní kroky v oblasti zdraví, jako je menší počet kuřáků a nižší hladina cholesterolu, budou kompenzovány obezitou, protože mnoho lidí, kteří měli po desetiletí nadváhu, dosáhne vysokého věku.



Anita Charlesworthová z Health Foundation uvedla, že za posledních 30 let se míra obezity v dospělé populaci zhruba zdvojnásobila. A přestože se údaje zaměřují na dospělé, mezi dětmi je "skutečně znepokojující míra obezity", která bude mít v budoucnu velký dopad na zdravotnictví.



Zpráva uvádí: "Neexistuje žádná stříbrná kulka, která by snížila nárůst počtu lidí žijících se závažnými onemocněními. Je zapotřebí dlouhodobý plán na reformu, modernizaci a investice do zdravotnictví a zároveň nový odvážný přístup k investicím do zdraví a blahobytu národa."



Výzkumníci použili zdravotní záznamy a záznamy o úmrtích, aby prozkoumali 20 zdravotních stavů, které představují 65 % zátěže nemocí v Anglii. Předpokládá se, že průměrná délka života do roku 2040 vzroste na 83,1 roku, poznamenali.



Pouze u jednoho z 20 uvedených onemocnění - ischemické choroby srdeční - se očekával pokles v důsledku klesající míry kouření a užívání léků, jako jsou statiny.



Charlesworth uvedl: "V současné době se zvyšuje počet pacientů, kteří budou mít problémy se zdravím: "Nárůst závažných onemocnění bude klást další nároky na všechny složky zdravotnictví, zejména na primární péči, kde jsou služby již nyní pod extrémním tlakem.



"Ale vzhledem k tomu, že se předpokládá, že za méně než dvacet let bude každý pátý člověk žít s vážným onemocněním, bude mít tento dopad mnohem větší rozsah než jen na zdravotnictví a bude mít významné důsledky pro další veřejné služby, trh práce a veřejné finance."



Dr. Sarah Clarkeová, předsedkyně Královské lékařské fakulty, řekla: "Zdravotní problémy budou mít dopad na zdravotnictví: "Prognózy uvedené ve zprávě Health Foundation budou upřímně řečeno katastrofální - pro lidi a jejich rodiny, pro fungování zdravotnictví a jeho zaměstnanců i pro prosperitu národa.





"Víme, že většině těchto nemocí lze předejít - jsou způsobeny kouřením, špatným bydlením, nezaměstnaností, špatnou kvalitou potravin a ovzduší a obezitou. Potřebujeme strategii, která zatáhne za všechny dostupné politické páky, abychom vybudovali zdravější společnost a ekonomiku."







