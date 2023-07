O prvních náznacích toho, že se Ron DeSantis nikdy nestane prezidentem

26. 7. 2023

čas čtení 4 minuty

Floridský guvernér Ron DeSantis kandiduje na prezidenta a těžce prohrává. V republikánských primárkách se pohybuje kolem 20 %. Bývalý prezident Donald Trump má v průzkumech přes 50 %, upozorňuje Robert Kelly. Floridský guvernér Ron DeSantis kandiduje na prezidenta a těžce prohrává. V republikánských primárkách se pohybuje kolem 20 %. Bývalý prezident Donald Trump má v průzkumech přes 50 %,

Pokud DeSantis na podzim nepředvede něco dramatického, vstoupí příští rok do primárek s velkým odstupem druhý.

Je ironií, že DeSantis je stále nejlepší šancí pro republikány odstranit Trumpa. Všichni ostatní republikánští kandidáti jsou ještě více pozadu.

Případ DeSantise je vlastně docela zřejmý. Prosazuje konzervativní politiku, zatímco Trump je většinou chvástavý. A DeSantis není zločinec, kterým Trump očividně je.

Skutečnost, že tato snadná a racionální strategie tak těžce selhává, ilustruje, jak málo je politická volba voličů ve skutečnosti řízena politikou. George Bush Jr. proslul tím, že byl pro voliče přitažlivější jako člověk, se kterým si můžete dát pivo, než Al Gore.

A Trumpovo charisma – jeho maniakální, transgresivní energie – ho nadále drží nad jeho soupeři, včetně strnulého a neohrabaného Rona DeSantise.

Je-li prvořadým zájmem člověka v politice podstatná změna politiky, pak je DeSantis pro konzervativce jasnou volbou.

To byla jeho velká výzva koncem loňského roku, kdy trumpističtí kandidáti pohořeli ve volbách v roce 2022. DeSantisova politika je podobná té Trumpově a při dosahování týchž politických cílů je mnohem efektivnější než Trump.

Republikánští voliči, kteří hledají skutečná politická vítězství – namísto Trumpova teatrálnosti – by měli tíhnout k DeSantisovi. Trump je notoricky líný, zatímco DeSantis tvrdě pracoval na zavedení konzervativní politiky na Floridě. DeSantis se opřel do problematiky kulturní války, která aktivizuje voliče "MAGA" (Make American Great Again). A Florida byla až do DeSantisova guvernérství tzv. swing state. Prezidentské volby v roce 2000 byly v tomto rozděleném státě slavně vybojovány až do hořkého konce. Ty dny jsou pryč. DeSantis posunul Floridu rozhodně do červeného sloupce.

DeSantis také není zločinec. Trump je.

Je docela možné, že Trump bude v posledním kole prezidentských voleb příští rok zapleten do několika soudních případů. Skutečně se možná dočká pobytu ve vězení. To vyvolává nepříjemné ústavní otázky – může nově zvolený prezident jít do vězení? – ale co je důležitější, poskytuje obrovskou příležitost pro Rona DeSantise. Zdá se téměř banální poznamenat, že konzervativní voliči by měli dát přednost člověku, kterému nehrozí vězení.

To je důvod, proč se konzervativní elity – vědátoři, dárci, někteří volení představitelé – loni tvrdě postavily za DeSantise. Jsou vyčerpaní Trumpem, jeho vylomeninami a klaunstvím. Vědí, že Ron DeSantis bude pracovat tvrději než Trump, aby dosáhl svých cílů, a bude tak činit mnohem disciplinovanějším a méně nevyzpytatelným způsobem.

Vědí také, že velká část země Trumpa nenávidí. Trump v roce 2024 pravděpodobně nevyhraje. V souboji, který opět staví Trumpa proti Joe Bidenovi, stejně jako v roce 2020, neexistuje žádný zřejmý důvod, proč by si Trump vedl lépe než minule.

Kandidáti, kteří kandidují v opakovaných volbách, obvykle prohrávají s ještě větším rozdílem.

Co se tedy stalo?

Proč DeSantis už po několika měsících "restartuje" svou kampaň?

Nejzřejmějším důvodem je charisma. Trump je má. DeSantis ne.

Často se objevuje přirovnávání Trumpových voličů ke kultu. Bez ohledu na to, co Trump udělá, nezběhnou od něj. Nedávno obdivně hovořil o tom, jak Si Ťin-pching vládne Číně "železnou pěstí". To je děsivé. Byl by to obrovský skandál, kdyby to řekl jakýkoliv jiný kandidát. Ale Trumpovi voliči jsou prostě nedotčeni. To dává Trumpovi obrovskou volnost, aby mluvil a jednal bizarním způsobem. A jeho voliči jsou zase nadšeni jeho urážlivým, pobuřujícím jazykem.

Ron DeSantis je naproti tomu stylisticky normální politik. Snaží se vyhrát tradičními nástroji – televizními reklamami, politickými projevy a fotografiemi své rodiny. Toto je kampaň GOP před rokem 2016. Tato nevýraznost slavně potopila Jeba Bushe v roce 2015. Základna GOP se posunula dál. Chce Trump Show. Chce vzrušení a zábavu, kterou Trump nabízí.

Trump, stejně jako před ním Ronald Reagan, intuitivně chápe moc, televizi a výkon. Trump je ve svém "nejlepším" – nejpřitažlivějším pro republikánské voliče – když vystupuje v živém televizním přenosu – riffuje, směje se, vypráví příběhy, hází urážkami. DeSantis prostě tento dar nemá a je těžké si představit, jak by jeho nevýrazný přístup zaměřený na politiku mohl konkurovat vzrušení, které nabízí Trump.

Zdroj v angličtině: ZDE

0