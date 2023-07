Ruská agrese na Ukrajině: Nad Moskvou byl sestřelen bezpilotní letoun

28. 7. 2023

Foto: Zelenskyj v rozbombardované oděské katedrále



Čína pomáhá Rusku vyhýbat se sankcím, hlásí americké tajné služby; dron nezpůsobil žádné škody ani oběti, tvrdí ruské ministerstvo obrany



- Ekonomická podpora Číny Putinovi roste



Ekonomické vazby Číny s Ruskem pomohly omezit účinek západních sankcí uvalených kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu, uvedla ve čtvrtek zpráva amerických zpravodajských služeb.



Podle agentury AFP se Čína "od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 stala pro Rusko ještě zásadnějším ekonomickým partnerem". Odtajněnou zprávu zveřejnili demokratičtí zákonodárci.



"Peking usiluje o různé mechanismy ekonomické podpory Ruska, které zmírňují dopad západních sankcí i kontroly vývozu," uvádí se v ní.



Čína zvýšila dovoz energie z Ruska a poskytla cisterny a pojistné krytí pro přepravu ropy.



Obě strany také "zvýšily podíl vzájemného obchodu vypořádaného v jüanech" a "rozšířily využívání domácích platebních systémů", což pomůže "ruským subjektům provádět finanční transakce neomezené západními zákazy".



- Ruský prezident Vladimir Putin v pátek africkým lídrům řekl, že Moskva respektuje jejich mírový návrh ohledně Ukrajiny a pečlivě jej studuje.



Podle agentury Reuters Putin na rusko-africkém summitu rovněž uvedl, že Rusko zvyšuje dodávky potravin do Afriky - včetně některých bezplatných dodávek obilí, které oznámil o den dříve - a má zájem na rozvoji vojenské spolupráce s tímto kontinentem.



V červnu 2023 navštívila delegace vedená jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou Kyjev, kde se setkala se Zelenským a poté odcestovala do Ruska na setkání s Putinem. Byli v ní zástupci Senegalu, Egypta, Zambie, Ugandy, Konžské republiky a Komor. Jejich mírové návrhy byly následující:



Je nutné, aby prostředník pozorně naslouchal Ukrajině a Rusku.



Míru musí být dosaženo diplomatickou cestou.



Je třeba deeskalace konfliktu.



Je třeba respektovat suverenitu států.



Musí být zaručena bezpečnost všech zemí.



Je třeba zajistit pohyb obilí a hnojiv.



Je třeba zajistit humanitární pomoc obětem války.



Je nutné vyměnit válečné zajatce.



Je nutné obnovit Ukrajinu po válce.



Je třeba vybudovat lepší vztahy mezi Ukrajinou a africkými zeměmi.





- Tisková služba ukrajinského prezidenta zveřejnila fotografie Volodymyra Zelenského, který včera navštívil poškozenou katedrálu Proměnění Páně v Oděse.



V noci Zelenskyj zveřejnil video, na kterém je zachycen při návštěvě kostela, a uvedl:



"Odborníci na architekturu v současné době pracují na posouzení možnosti obnovy kostela. Jsem vděčný našim partnerům v Evropě za jejich ochotu zapojit se do rekonstrukce. Nejdůležitější je, že se podařilo zachránit kasperovskou ikonu Matky Boží a srdce kostela je živé."



- Jevgenij Balickij, šéf Ruskem dosazené správy okupované Záporožské oblasti na Ukrajině, označil situaci na tamní frontě za "napjatou".



Z aktivních bojových zón přichází jen velmi málo spolehlivých informací. Balickij tvrdí, že ruské síly kontrolují směr Vremivka, který je těsně za regionální hranicí ze Záporoží do Doněcka.



Uvedl, že: "Nepřítel utrpěl značné ztráty, ale snaží se udržet v severozápadní části obce Staromajorske." Včera ukrajinské síly prohlásily, že vesnici znovu dobyly.



Balickij uvedl, že včera byla v Tokmoku v důsledku jednoho ze tří raketových útoků na město zabita žena. Tvrdil, že druhá raketa byla sestřelena protivzdušnou obranou a třetí nevybuchla, když dopadla, a byla zničena řízeným výbuchem. Balickij uvedl, že došlo k poškození plynového potrubí a že dodávky byly dočasně přerušeny.





- Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v ukrajinské televizi uvedl, že navzdory relativně klidné noci by obyvatelé měli zůstat ostražití, protože stále existuje "vysoká pravděpodobnost raketových útoků".



Ukrinform cituje Ihnatova slova:



"Noc byla klidná. Aktivita nepřátelských letadel byla malá. Takových nocí není mnoho. Mnoho Ukrajinců mělo možnost se alespoň vyspat. Doufáme, že tento den bude klidný, ale podle generálního štábu je stále vysoká pravděpodobnost raketových útoků. Proto musíme být všichni ostražití a pokaždé reagovat na zprávy, které dostáváme o leteckých hrozbách."



- Tass informuje o následcích dvou útoků připisovaných ukrajinským silám.



Uvádí, že dron zaútočil na ropné zařízení v okupovaném Šachtarsku v Doněcké oblasti. Cituje přitom Ruskem dosazeného okupačního starostu města Alexandra Šatova: "Na místě požáru byly nalezeny úlomky z dronu. Se vší pravděpodobností se jednalo o zásah dronem". Dodal, že požár na místě byl uhašen.



V samostatné zprávě přináší tvrzení záchranných služeb z okupovaného Chersonu, že na levém břehu řeky Dněpr byli ukrajinským ostřelováním ze severu zraněni tři civilisté.



- Suspilne, ukrajinská státní televizní stanice, uvádí, že v noci na dnešek byly ruským ostřelováním poškozeny tři obytné budovy a garáž v Seredyna-Buda v Sumské oblasti.





- Britské ministerstvo obrany vydalo každodenní zpravodajskou zprávu o válce a dnes se zaměřilo na obilí. Upozorňuje, že "dopad války na Ukrajině téměř jistě prohloubí nedostatek potravin v celé Africe po dobu nejméně jednoho roku".

roky".



- Severní Korea provedla ukázkové lety nových vojenských bezpilotních letounů, informovala státní média, zatímco Kim Čong-un se na přehlídce v hlavním městě dělil o ústřední pódium s vysokými delegáty z Ruska a Číny v rámci demonstrace jednoty.



Státní sdělovací prostředky v pátek uvedly, že Kim během přehlídky ke Dni vítězství v Pchjongjangu u příležitosti 70. výročí příměří, které zastavilo boje v korejské válce, rozvinul své nejsilnější rakety s jadernými zbraněmi.



Ke Kimovi se připojili ruský ministr obrany Sergej Šojgu a představitel čínské vládnoucí strany Li Chung-čung. Šojgu předtím předal Kimovi "vřelý a dobrý dopis" podepsaný Vladimirem Putinem, který konstatoval podporu Pchjongjangu Rusku v jeho konfliktu s Ukrajinou, a dodal, že korejská válka položila základy dobrých vztahů v konfrontaci se Západem.





- Volodymyr Zelenskyj zveřejnil video, na kterém ukrajinští vojáci říkají, že znovu dobyli vesnici Staromajorske.



- Vladimir Putin uvedl, že ukrajinské útoky v posledních dnech zesílily, především na frontové linii probíhající ukrajinskou Záporožskou oblastí. V rozhovoru pro ruskou televizi na okraj rusko-afrického summitu v Petrohradě Putin uvedl, že Ukrajina neměla úspěch na žádné části fronty.



- Putin využil summitu Rusko-Afrika v Petrohradě k oznámení, že Rusko by mohlo nahradit Ukrajinu jako dodavatel obilí africkým zemím. Poté, co se Moskva stáhla z černomořské obilné iniciativy a Ukrajina ji obvinila z blokování lodí připlouvajících do ukrajinských přístavů, Putin prohlásil, že Moskva bude připravena začít dodávat obilí zdarma šesti africkým zemím do tří až čtyř měsíců. Jako příjemce jmenoval Burkinu Faso, Zimbabwe, Mali, Somálsko, Středoafrickou republiku a Eritreu.



- Jevgenij Prigožin se objevil mezi účastníky summitu Rusko-Afrika v Petrohradě. Ve středu pozdě večer zveřejnil Prigožinův blízký spojenec fotografii, na níž je údajně zachycen vůdce skupiny Wagner při setkání s africkými představiteli. Na neověřené fotografii je Prigožin vidět, jak stojí vedle vysokého úředníka ze Středoafrické republiky (SAR), která v posledních letech přivítala tisíce Wagnerových žoldáků.





- Podle zprávy deníku New York Times umožnila britská vláda ruským oligarchům, na které se vztahují sankce, utrácet statisíce za výhody, jako jsou soukromí kuchaři, šoféři a hospodyně, díky četným výjimkám ze sankcí.



- Evropská komise nemá peníze na pomoc Ukrajině s dodatečnými náklady na dopravu po krachu dohody o Černém moři, naznačují zprávy. Zdroje agentury Reuters uvedly, že komise nemá v rozpočtu žádné okamžité peníze a nemá ani jasný způsob, jak pomoci financovat dodatečné náklady na dopravu, které ukrajinský vývoz obilí po ukončení černomořské dohody čekají.



- Rusko poskytlo Somálsku úlevu od dluhu ve výši více než 684 milionů dolarů v rámci dohody dokončené na okraj summitu Rusko-Afrika, uvedli somálští představitelé. "Tento krok bude hrát velkou roli při dokončení procesu odpuštění dluhů země," uvedl somálský ministr financí Bihi Egeh o dohodě s Moskvou v příspěvku na stránce ministerstva na Facebooku.



- Jevgenij Lebeděv, britský majitel novin ruského původu, prohlásil, že se stal obětí "rusofobie" ve Spojeném království uprostřed války na Ukrajině.







