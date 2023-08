K otázce lustrací v Rusku po Putinovi

2. 8. 2023

čas čtení 2 minuty

Lustrace, odstranění z veřejného života a možné uvěznění představitelů minulého režimu, v mnoha bývalých komunistických zemích sehrály pozitivní roli. Ale v Rusku by jejich neopatrná aplikace po Putinově odchodu mohla přinést nebezpečí kontrarevoluce, říká Ilja Nadporožskij.

I když je důležité, že bývalí vůdci budou časem odstraněni, riziko úsilí o rychlé odstranění poté, co Putin odejde ze scény, je tak velké, že by to mohlo zemi rozdělit a znemožnit další pokrok.

Ti kteří doufají, že zásadně změní systém, bude muset alespoň zpočátku spolupracovat s některými z minulosti nebo čelit téměř úplné jistotě, že ti druzí budou vzdorovat. Docela pravděpodobně tak mohou činit s úspěchem - a zabránit pozitivním změnám, aby lustrace nevedla k jejich úplné ztrátě moci a možnému uvěznění.

Přednost by měl mít dvoustupňový proces, který by se zaměřil na představení zločinů a chyb minulosti celé populaci - a teprve poté usiloval o odvolání úředníků, kteří se podíleli na páchání těchto zločinů.

Více než tisíc přeživších ruských politických vězňů si zaslouží možnost otevřeně mluvit o svých zkušenostech a získat kompenzace. Protože zločiny minulosti musí být zdokumentovány a zdůrazněna přímá účast státu.

Jinak Rusko budoucnosti riskuje opakování zkušenosti současného Ruska, kde se mnozí obyvatelé nezúčastnili velké rozpravy o sovětském zkušenosti. Minulost naznačuje, že ponechat tento úkol pouze na občanské společnosti může být nedostatečné.

Nevládní organizace zapojené do takových projektů mohou být zrušeny, historici posláni do vězení a školní učebnice přepsány. Snažit se vytvořit "jedinou pravou" verzi dějin je nebezpečné a v zásadě nemožné; nicméně společnost, která chápe hrozby, jež mohou pocházet od vlastní vlády, zřejmě účinněji vyvíjí snahu omezovat ty, kteří jsou u moci.

Zdroj v ruštině: ZDE

