Trump ve čtvrtek předstoupí před soud, je obžalován z pokusu zvrátit volby v USA v roce 2020

2. 8. 2023

2. 8. 2023





Bývalému americkému prezidentovi, který čelí čtyřem obviněním ze spiknutí a maření výkonu funkce, budou ve čtvrtek stanoveny podmínky kauce



Donald Trump se ve čtvrtek dostaví k soudu poté, co federální prokuratura obvinila bývalého prezidenta USA z pokusu o zvrácení voleb v roce 2020. Demokraté trestní obvinění přivítali, zatímco republikáni se za Trumpa postavili.

Prokurátoři ve Washingtonu nastíní čtyři body obžaloby týkající se spiknutí a maření průběhu voleb a soudce stanoví podmínky kauce v nejnovějším trestním případu týkajícím se bývalého prezidenta, několik týdnů poté, co byl obviněn z ohrožení vládních tajemství.



Při Trumpově třetím předvolání do soudní síně v roli trestně obviněného soudkyně Moxila Upadhyayaová stanoví harmonogram předběžných návrhů a zjišťování. Obě strany pravděpodobně později podají návrhy, které budou chtít ovlivnit, jaké důkazy a právní argumenty budou povoleny u soudu, který může být až za mnoho měsíců.



Bývalý prezident je obviněn z "maření základní funkce vlády USA - procesu shromažďování, sčítání a potvrzování výsledků prezidentských voleb".



V možném náhledu na Trumpovu obhajobu označil jeho právník John Lauro obžalobu za "útok na svobodu projevu a politickou advokacii" a naznačil, že Trumpovy lži o volebních podvodech jsou chráněny ústavním právem na svobodu projevu. Lauro řekl CNN, že obžaloba je "snahou nejen kriminalizovat, ale také cenzurovat svobodu projevu".



Trumpovy lži podnítily 6. ledna 2021 smrtící výtržnosti jeho příznivců u amerického Kapitolu. Dlouho očekávaná obvinění jsou prvními obviněními souvisejícími s činy amerického prezidenta v úřadu - a nastavují kolizní kurz mezi justicí a potenciálně nestabilními volbami v listopadu příštího roku.



Mnozí republikáni - volení představitelé i voliči - Trumpa bez ostychu podpořili a snaží se obvinění proti němu vykreslit jako politicky motivované stíhání a spiknutí demokratů s cílem zmařit Trumpovu snahu o znovuzvolení.



Tento vzorec se do značné míry udržel i po úterním obvinění, které vznesl zvláštní poradce Jack Smith a které bylo podáno u federálního okresního soudu ve Washingtonu.



Trump udával tón na své platformě Truth Social: "Toto bezprecedentní obvinění bývalého (velmi úspěšného!) prezidenta a zdaleka vedoucího kandidáta Republikánské strany i všeobecných voleb v roce 2024 probudilo svět ohledně korupce, skandálů a selhání, k nimž ve Spojených státech v posledních třech letech dochází."



Předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy označil obvinění za pokus "odvést pozornost od zpráv" o obviněních z korupce týkajících se prezidentova syna Huntera Bidena "a zaútočit na čelného politika", který se příští rok utká s Joem Bidenem.



Floridský guvernér Ron DeSantis, Trumpův hlavní soupeř v boji o nominaci, uvedl, že obžalobu nečetl, ale přislíbil, že "ukončí proměňováni federální vlády ve zbraň".



DeSantis nezmínil Trumpa jménem, ale slíbil, že "zajistí jednotný standard spravedlnosti pro všechny Američany", a dodal: "Jedním z důvodů, proč naše země upadá, je politizace právního státu."



Nejnovější obvinění znamenají, že Trump byl dvakrát zbaven úřadu, dvakrát zatčen a třikrát obviněn: kvůli pokusu o rozvracení voleb, platbám za mlčení pornoherečce a špatnému nakládání s tajnými dokumenty.



Navzdory těmto obviněním - a vyhlídce na další, kvůli podvracení voleb v Georgii - vede Trump v republikánských průzkumech o více než 30 bodů. Obviněným z trestných činů nic nebrání v tom, aby v případě odsouzení vedli kampaň nebo se ujali úřadu.



Stratégové uvedli, že zatímco obvinění mohou Trumpovi pomoci získat republikánskou nominaci, mohou se ukázat jako méně užitečná ve volbách v příštím roce, kdy bude muset Trump získat umírněné a nezávislé voliče.



Republikánské odsouzení Trumpa bylo vzácné. Will Hurd, bývalý texaský kongresman, řekl, že Trumpovu prezidentskou kandidaturu "pohání snaha vyhnout se vězení a podvést své příznivce, aby zaplatili jeho účty za právní služby".



Hurd dodal: "Navíc jeho popírání výsledků voleb v roce 2020 a jednání 6. ledna ukazují, že je nezpůsobilý k výkonu funkce." Pokud republikáni "udělají z nadcházejících voleb volby o Trumpovi, dáváme Joe Bidenovi další čtyři roky v Bílém domě", řekl.



Mike Pence, bývalý Trumpův viceprezident, který se odmítl podvolit tlaku nestvrdit výsledky voleb a utekl před davem v Kapitolu, řekl, že nejnovější obvinění je "důležitou připomínkou, že každý, kdo se staví nad ústavu, by nikdy neměl být prezidentem Spojených států", a dodal, že Trumpova kandidatura znamená "další odvádění pozornosti".





V obžalobě uvedeno několik rozhovorů, v nichž se Trump pokoušel přesvědčit Pence, aby odložil certifikaci nebo odmítl prezidentské volitele. V jednom z hovorů, který se uskutečnil 1. ledna 2021, Trump Pencovi řekl: "Jste příliš poctivý."





V památné větě ze svého rozsudku Chutkanová napsala: "Prezidenti nejsou králové a žalobce není prezident."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Většina republikánů však bývalého prezidenta podpořila. Senátor za Jižní Karolínu Tim Scott prohlásil, že "Bidenovo ministerstvo spravedlnosti" "loví republikány a chrání demokraty".Byron Donalds z Floridy, tvrdý Trumpův spojenec ve Sněmovně reprezentantů USA, uvedl, že Trump je obětí "selektivního zneužívání ... od federální vlády", zatímco státní zástupci "vymýšlejí sladké dohody pro Huntera [Bidena], Hillary [Clintonovou] a ostatní miláčky demokratů".Reakce demokratů odrážejí hluboké rozdělení americké politiky. Nancy Pelosiová, bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů, která dohlížela na Trumpovy impeachmenty, uvedla, že obvinění nastínila "zlověstné spiknutí".Šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries a šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer uvedli, že obvinění "v šokujících detailech ilustruje ... několikaměsíční zločinné spiknutí vedené bývalým prezidentem s cílem vzepřít se demokracii a zvrátit vůli amerického lidu".Noah Bookbinder, prezident organizace Občané za odpovědnost a etiku ve Washingtonu, označil nejnovější obvinění za "nejvýznamnější, jakým (Trump) dosud čelil, protože se týkají nejzávažnějšího trestného činu, kterého se dopustil: snahy zablokovat pokojné předání moci a udržet se v úřadu".Případ byl přidělen okresní soudkyni Tanye Chutkanové, bývalé asistentce veřejného ochránce práv, kterou jmenoval Barack Obama.Chutkanová vynesla v případech výtržností z 6. ledna přísnější tresty odnětí svobody, než doporučovali státní zástupci. V samostatném případu z 6. ledna rozhodla v Trumpův neprospěch, když zamítla jeho žádost o zablokování vydání dokumentů výboru Sněmovny reprezentantů, který útok vyšetřoval.