Itálie: Vláda Meloniové koketuje s popíráním změn klimatu

4. 8. 2023

Na světové scéně hovoří italská premiérka Giorgia Meloniová o nebezpečích klimatických změn. Ale doma, i tváří v tvář rekordním vedrům, požárům a záplavám, není její vláda zdaleka přesvědčena.

"Je horko, ano, bezpochyby. V létě je horko, v zimě je zima," žertoval v neděli večer ministr dopravy Matteo Salvini v reakci na otázku o narůstající klimatické úzkosti mezi mladými lidmi.

Minulý týden ministr životního prostředí Gilberto Pichetto Fratin řekl: "Pokud se klima mění, je to kvůli klimatu ... Nevím, do jaké míry je změna klimatu způsobena člověkem a do jaké míry přirozenou změnou klimatu na Zemi."

Fratin se ve středu zabýval obviněními z popírání klimatu proti vládě a vysvětlil, že Itálie je "pro dosažení environmentálních cílů", ale je proti "bombastickým a neaplikovatelným pravidlům" vydaným z Bruselu, aby "potrestala Itálii". Země má právo "bránit své národní zájmy", řekl.

Sama Meloniová kráčí po tenkém laně. Mezi svými mezinárodními kolegy se snaží vyhnout dojmu, že její krajně pravicová vláda nedrží krok s vědeckým a politickým mainstreamem v otázce změny klimatu.

Ve Spojených státech minulý týden Meloniová a americký prezident Joe Biden vydali společné prohlášení, v němž potvrdili "závazek podniknout v tomto desetiletí rozhodné kroky" v boji proti "existenční hrozbě, kterou představuje změna klimatu".

Když ale mluví se svými politickými spojenci, vyměňuje probuzení za ostražitost.

V červenci Meloniová řekla na shromáždění španělské krajně pravicové strany Vox prostřednictvím videoklipu, že "ultra-ekologický fanatismus" je hrozbou pro ekonomiku.

Její kolegové učinili podobná prohlášení, například ministr zahraničí Antonio Tajani, národní tajemník Forza Italia, řekl, že je proti "ideologické vizi boje proti změně klimatu". Mezitím partner Meloniové, novinář Andrea Giambruno, ve svém televizním pořadu zlehčoval klimatické změny.

Tato rozpolcenost má dopad. Po devíti měsících u moci je přístup Meloniové ke splnění italských cílů ohnedně snížení znečištění skleníkovými plyny "matoucí a stále nejasný", řekla Simone Tagliapietrová, vedoucí pracovnice bruselského think tanku Bruegel a profesorka na Katolické univerzitě v Miláně.

Vláda se více opírá o rozvoj dodávek zemního plynu, aby uspokojila potřeby dodávek energie, na rozdíl od úsilí o novou obnovitelnou energii, říká Tagliapietrová. Vláda se také pustila do boje s Bruselem kvůli snaze EU zakázat do roku 2035 výrobu automobilů se spalovacími motory.

Zatímco Meloniová řekla, že chce, aby se změna klimatu stala pravicovým tématem, tato politika ukazuje, že pro její vládu nebude snadné přijmout "agendu, kterou tradičně označovala jako elitářskou a jdoucí proti lidem," řekla Tagliapietrová.

Mezitím je země bičována extrémním počasím. Minulý týden postihly ostrov Sicílie obrovské požáry. Záplavy zahltily části severu země, zatímco extrémní horka na jihu v posledních týdnech by byla "prakticky nemožná" bez změny klimatu, tvrdí vědci.

Luca Bergamaschi, zakladatel think tanku ECCO, řekl, že ministři se snaží vyhovět voličské základně, která je vnímána jako skeptická ohledně změny klimatu, před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce.

Toto je však druhé léto intenzivních veder v řadě a zhoršující se dopady by mohly vyvolat obavy ze změny klimatu v celé zemi. Studie zveřejněná minulý měsíc odhaduje, že v létě 2022 zemřelo v důsledku extrémních veder 18 010 Italů, což je nejvíce v Evropě.

Zatímco někteří z jejich politických představitelů říkají, že jsou tváří v tvář tomuto klimaticky řízenému chaosu uvolněni, Italové patří mezi nejvíce znepokojené změnou klimatu ze všech Evropanů, podle nové studie zveřejněné v úterý Yaleovou univerzitou.

"To by se mohlo masivně vymstít, protože různé průzkumy ukazují, že Italové jsou velmi znepokojeni změnou klimatu a jsou připraveni na další akci," řekl Bergamaschi.

